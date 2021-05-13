Атака на трубопровід в США: хакерам заплатили 5 млн доларів викупу в крипті – ЗМІ

Компанія Colonial Pipeline змушена була піти на вимогу вимагачів, щоб відновити роботу трубопроводу

Американській компанії Colonial Pipeline довелося заплатити хакерам викуп в розмірі 5 млн дол., Щоб відновити роботу найбільшого на східному узбережжі США трубопроводу. Сума була виплачена в криптовалюті, яку неможливо відстежити. Гроші були перераховані через кілька годин після кібератаки.

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Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами джерела, після отримання платежу хакери надали оператору Colonial Pipeline засіб дешифрування, щоб відновити вимкнуту комп'ютерну мережу, але він діяв дуже повільно, тому компанії довелося використовувати власні резервні копії.

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Раніше в Colonial Pipeline заявляли, що не планують виплачувати хакерам викуп.

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Хакери атакували системи Colonial Pipeline ще 7 травня за допомогою програми-здирника – вони завантажили і зашифрували майже 100 Гб даних. Виведені з мережі системи виявилися критично важливими для роботи трубопроводу, тому всі пов'язані з ним операції зупинилися. З цієї "труби" бензин, дизельне і реактивне паливо постачають аж в 18 штатів.

Більш докладно про те, що сталося читайте в матеріалі Російський слід, режим НС і ціни на нафту. Все про хакерську атаку на найбільший трубопровід США.