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Апелляционный суд рассмотрит увольнение членов НКРЭКУ 23 июня

9 июня 2021 12:22

Ирина Ненько Ирина Ненько

Решением суда первой инстанции правительство обязано отправить в отставку 4 членов комиссии и провести открытый конкурс

Шестой апелляционный административный суд запланировал рассмотрение дела об отставке 4 из 6 членов НКРЭКУ на 23 июня. Об этом говорится в определении этого суда об открытии апелляционного производства, обнародованном в Едином госреестре судебных решений, сообщает "Znaj.ua".

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Слушание дела пройдет в открытом заседании. Суд рассмотрит апелляцию Кабинета министров на решение первой инстанции, которым правительство обязано отправить в отставку 4 членов комиссии и провести открытый конкурс.

Суд первой инстанции вынес решение еще 16 марта 2021 года. Свое решение он обосновал тем, что полномочия 4 из 6 членов НКРЭКУ истекли еще в январе 2020 года, поскольку они были назначены в обход конкурса и временно сроком на 3 месяца.

Напомним, в начале июня НКРЭКУ пошла на публичный конфликт с Министерством энергетики. Поводом стало требование министерства к комиссии прекратить махинации на рынке электроэнергии, из-за которых государственные генерирующие компании потеряли миллиарды гривен.

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Махинации и схемы "торговли воздухом" в мае 2021 года привели к рекордному падению цен до 40 коп./кВт·час, что кратно ниже себестоимости производства тока украинскими электростанциями.

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НКРЭКУ признала наличие махинаций и схем лишь 2 июня после заявлений Министерства энергетики. Однако прекратить спекуляции близких к комиссии трейдеров НКРЭКУ официально отказалась, отвергнув все предложения Минэнерго.

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