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Апеляційний суд розгляне звільнення членів НКРЕКП 23 червня

9 червня 2021 12:22

Ірина Ненько Ірина Ненько

Рішенням суду першої інстанції уряд зобов'язаний відправити у відставку 4 членів комісії і провести відкритий конкурс

Шостий апеляційний адміністративний суд запланував розгляд справи про відставку 4 із 6 членів НКРЕКП на 23 червня. Про це йдеться в ухвалі цього суду про відкриття апеляційного провадження, оприлюдненому в Єдиному держреєстрі судових рішень, повідомляє "Znaj.ua".

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Слухання справи відбудеться у відкритому засіданні. Суд розгляне апеляцію Кабінету міністрів на рішення першої інстанції, яким уряд зобов'язаний відправити у відставку 4 членів комісії і провести відкритий конкурс.

Суд першої інстанції виніс рішення ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 із 6 членів НКРЕКП закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово терміном на 3 місяці.

Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішла на публічний конфлікт із Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

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Махінації і схеми "торгівлі повітрям" у травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт·год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

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НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.

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