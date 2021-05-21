Акциз на зеленую энергию приведет к большему расхищению государственных энергокомпаний, – Тынный

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В случае введения в Украине акцизного сбора на производство зеленой энергии развитие отрасли чистой энергетики остановится, в то же время в государстве останется 90% устаревших и грязных энергопредприятий, которые еще больше будут разворовывать приближенные к власти лица.

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Об этом заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, подчеркнув, что условия для ведения бизнеса в Украине для иностранных и национальных инвесторов невыносимы.

"Социалисты во власти хотят воровать деньги "зеленых" инвесторов в зеленую энергетику. Когда кто-то думает, что иностранным инвесторам будет лучше, то на самом деле нет. Потому что была изъята определенная гарантия из закона о защите иностранных инвестиций. Поэтому надеяться на то, что в Украине будет идти обновление производственной базы, не стоит", – сказал Тынный.

По его словам, в Украине уровень износа мощностей производства электроэнергии достигает почти 90%.

"Вот в этом году почему так власть спешит достроить запорожские мосты? Потому что Днепрогэсe 90 лет и дамбу необходимо ремонтировать. Атомные электростанции почти все отработали свой ресурс. Все, что связано с государственной энергетикой, это всегда кража. Поэтому и привлекали частных инвесторов, чтобы строить новую чистую возобновляемую энергетику, но социалисты во власти – это беда. Они всегда один раз воруют и никогда не останавливаются", – подчеркнул соучредитель УАВЕ.

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Он напомнил, что из-за долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики в стране наблюдается отток иностранных инвестиций, который в случае противоправного со стороны государства введения акциза на зеленую энергию только усилится.

"В августе прошлого года, когда был достигнут тяжелый компромисс, были проголосованы изменения в закон Украины об альтернативных источниках энергии. И там статья 9.4 – это как раз и было такое обоснование относительно отсутствия дальнейших изменений законодательства. Но сразу через полгода решили поднимать (давление акцизным сбором – ред.)", – отметил Тынный.