Акциз на зелену енергію призведе до більшого розкрадання державних енергокомпаній, – Тинний

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У випадку введення в Україні акцизного збору на виробництво зеленої енергії розвиток галузі чистої енергетики зупиниться, водночас в державі залишиться 90% застарілих і брудних енергопідприємств, які ще більше будуть розкрадати наближені до влади особи.

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Про це заявив Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, підкресливши, що умови для ведення бізнесу в Україні для іноземних та національних інвесторів нестерпні.

"Соціалісти у владі хочуть красти гроші "зелених" інвесторів у зелену енергетику. Коли хтось думає, що іноземним інвесторам буде краще, то насправді ні. Бо була вилучена певна гарантія із закону про захист іноземних інвестицій. Тому сподіватися на те, що в Україні буде йти оновлення виробничої бази, не варто", – сказав Тинний.

За його словами, в Україні рівень зносу потужностей виробництва електроенергії сягає майже 90%.

"От у цьому році чому так влада поспішає добудувати запорізькі мости? Тому що Дніпрогесу 90 років і дамбу треба ремонтувати. Атомні електростанції майже всі відпрацювали свій ресурс. Все, що пов’язано з державною енергетикою, це завжди крадіжка. Тому і залучали приватних інвесторів, щоб будувати нову чисту відновлювану енергетику, але соціалісти у владі – це біда. Вони завжди один раз крадуть і ніколи не зупиняються", – підкреслив співзасновник УАВЕ.

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Він нагадав, що через борги перед підприємствами відновлюваної енергетики в країні спостерігається відтік іноземних інвестицій, який у разі протиправного з боку держави введення акцизу на зелену енергію тільки посилиться.

"У серпні минулого року, коли було досягнуто важкий компроміс, було проголосовано зміни до закону України про альтернативні джерела енергії. І там стаття 9.4 – це якраз і була таке обумовлення щодо відсутності подальших змін законодавства. Але відразу через пів року вирішили піднімати (тиск акцизним збором – ред.)", - зазначив Тинний.