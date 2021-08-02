В Украине массово штрафуют бизнес за нелегальный труд – нарушил каждый третий

Масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства начались в Украине с 1 июля

В Украине 31% предприятий нарушает трудовое законодательство. Коллаж: "Сегодня"

В Украине у каждого третьего предприятия, которое проверила Государственная служба Украины по вопросам труда, выявили проблемы с трудовым законодательством.

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Как сообщает OpenDataBot, самое частое нарушение – неоформленные работники.

В случае, если человек работает без трудового договора, для первой и третьей групп упрощенной системы налогообложения выносится предупреждение. Для остальных грозит штраф в размере 60 тыс. грн.

В 2021 году в стране хотят провести вдвое больше проверок, чем было в 2020 году. Таким образом планируют проверить 21 150 предприятий.

В первую очередь проверяющие приходят в компании, когда:

количество работников не соответствует объемам выполненных работ;

работодатели не подают в ПФУ сведений о приеме на работу сотрудников (в т. ч. отсутствие наемных работников у торговцев подакцизными товарами);

резко (на 20% и больше) выросло количество сотрудников, которые работают неполный рабочий день;

физлица работают по гражданско-правовому договору с одним работодателем больше года;

у работодателя 30% и более сотрудников работают по гражданско-правовым договорам;

в течение года сокращено 10% и более персонала.

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Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат Андрей Гевко, в результате одних только проверок доля теневого сектора не снизится.

"Потенциально оформлять работников будут только те предприниматели, к которым Гоструда придет с проверкой и выдаст соответствующее предписание об устранении нарушений. Такая тенденция существует в течение последних нескольких лет. При этом оформлять будут только часть работников. Я не думаю, что такие проверки приведут к закрытию бизнесов", – сказал адвокат.

Также он считает, что некоторые предприниматели будут искать варианты сокрытия трудовых отношений.

Например, оформляя работников через гражданско-правовые договоры, по которым меньшее налогообложение, или подписывать эти договоры без даты и предоставлять только при проверке.

А вот директор отраслевой ІТ Асоциации Software Ukraine Виктор Валеев считает, что в период кризиса не стоит проводить массовые проверки.

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как работники Государственной налоговой службы в течение года не замечали грубых нарушений законодательства за систематические взятки.