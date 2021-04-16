Украинские игристые вина получили награды в Лондоне

2 серебра и бронза – именно такие награды завоевали на London Wine Competition 12 апреля выдержанные игристые вина ARTWINE. Уже не первый раз на международном дегустационном конкурсе London Wine Competition Украину представляла компания Artwinery (ранее "Артемовский завод шампанских вин").

"Несмотря на карантин, нам удалось передать образцы, чтобы принять участие в этом важном отраслевом конкурсе и получить очередное признание для Украины. Третий год подряд на LWC наша компания представляет украинское виноделие европейскому сообществу, которое оценивает качество, стоимость и упаковку, чтобы определить, насколько продукт хороший по всем критериям для потребителя", – прокомментировал Игорь Толкачев, генеральный директор компании Artwinery.

"В этом году две наши новинки – брюты ТМ ARTWINE, уже получили высокие награды. Это натуральное игристое, выдержанное, по классической технологии Шампануа, в бутылке более 18 месяцев, а стоит оно около 6 евро. Не это ли сейчас важно для потребителя в условиях карантинных последствий и нестабильной экономической ситуации?" – добавил Игорь Толкачев.

Ежегодно в состав жюри LWC входят сомелье авторитетных европейских ресторанов, покупатели, продавцы и другие знатоки винной отрасли. Все три награды получили игристые линейки ARTWINE, которые выдерживались в бутылках от 18 и 36 месяцев.

Artwinery сочетает лучшие традиции классического производства с инновационными подходами. Кроме качественного продукта компания предоставляет лучший клиентский сервис. Так, недавно был запущен собственный монобрендовый интернет-магазин, чтобы в карантинных реалиях сегодняшних дней потребитель имел возможность заказать качественное выдержанное игристое по доступной цене с доставкой к двери https://artwinery.com.ua/.

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