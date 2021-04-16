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Українські ігристі вина отримали нагороди в Лондоні

16 квітня, 11:55

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Продукти оцінювали сомельє авторитетних європейських ресторанів, покупці, продавці та інші знавці винної галузі

2 срібла та бронза – саме такі нагороди отримали на London Wine Competition 12 квітня витримані ігристі ARTWINE. Вже не вперше на міжнародному дегустаційному конкурсі London Wine Competition Україну представляла компанія Artwinery (раніше "Артемівський завод шампанських вин").

"Не дивлячись на карантинні обмеження, нам таки вдалося передати зразки, щоб взяти участь у цьому важливому галузевому конкурсі та здобуту чергову нагороду для України. Третій рік поспіль на LWC наша компанія представляє українське виноробство європейській спільноті, яка оцінює якість, вартість і упаковку, щоб визначити, наскільки продукт добрий за всіма критеріями для споживача", – прокоментував Ігор Толкачов, генеральний директор компанії Artwinery.

"Цього року дві наші новинки – брюти ТМ ARTWINE, вже отримали високі відзнаки. Це натуральне ігристе, витримане, за класичною технологією Шампануа, в пляшці понад 18 місяців, а коштує близько 6 євро. Чи не це зараз важливо для споживача в умовах карантинних наслідків та нестабільної економічної ситуації?" – додав Ігор Толкачов.

Щорічно до складу журі LWC входять сомельє авторитетних європейських ресторанів, покупці, продавці та інші знавці винної галузі. Всі три нагороди отримали ігристі лінійки ARTWINE, що витримувалися в пляшках від 18 і 36 місяців.

Artwinery поєднує кращі традиції класичного виробництва з інноваційними підходами. Окрім якісного продукту компанія надає кращий клієнтський сервіс. Так, нещодавно був запущений власний монобрендовий інтернет-магазин, щоб за нинішніх карантинних обмежень споживач мав змогу замовити витримане ігристе за доступною ціною з доставкою до дверей https://artwinery.com.ua/.

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