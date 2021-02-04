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Украина выиграла суд против Коломойского на 6 млрд долларов

4 февраля, 20:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Стокгольмский арбитраж отклонил обращение трех украинских бизнесменов на колоссальную сумму

Стокгольмский арбитражный трибунал по прошествии почти шести лет отказался рассматривать обращение украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы, которые требовали взыскать с Украины более 6 млрд долларов.

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Об этом сообщил 4 февраля в своем Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

Иск был подан еще в 2015 году тремя офшорными компаниями – Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица, которые также владеют 40,1% акций компании "Укрнафта".

По словам Малюськи, они выдвинули государству ряд обвинений:

  • неоднократный отбор из газохранилищ НАК "Нафтогаз Украины" газа, принадлежавшего "Укрнафте", для нужд населения безвозмездно или по заниженной цене;
  • невыполнение "Укртрансгазом" и "Нафтогазом" решений украинских судов о возвращении части отобранного газа "Укрнафты";
  • резкое повышение ставки платы за пользование недрами с целью газодобычи;
  • принятие Верховной Радой закона о снижении кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах.

Масштаб ущерба истцы оценили в более чем 6 млрд долларов – это больше бюджета, заложенного на образование и науку в 2021 году, и около половины расходов государства на выплату пенсий.

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Несколько раз решения арбитража откладывалось – как утверждает Малюська, по требованию истцов.

"Сегодня это произошло: арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили 0 долларов США, а не 6 млрд", – резюмировал глава Минюста.

Напомним, что в прошлом году Украина выиграла также апелляцию Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Верховном суде Великобритании по "делу ПриватБанка".

А о суде телеведущего Савика Шустера с Коломойским смотрите в видеосюжете:

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Игорь Коломойский Нафтогаз Украины арбитраж Игорь Палица газодобывающие компании укрнафта Стокгольмский арбитраж

Источник: Сегодня

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