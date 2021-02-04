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Україна виграла суд проти Коломойського на 6 млрд доларів

4 лютого, 20:00

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Стокгольмський арбітраж відхилив звернення трьох українських бізнесменів на колосальну суму

Стокгольмський арбітражний трибунал після майже шести років відмовився розглядати звернення українських бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці, які вимагали стягнути з України понад 6 млрд доларів.

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Про це повідомив 4 лютого в своєму Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.

Позов було подано ще 2015 року трьома офшорними компаніями – Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited, кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов і Палиця, що також володіють 40,1% акцій компанії "Укрнафта".

За словами Малюськи, вони висунули державі низку звинувачень:

  • неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав "Укрнафті", для потреб населення безоплатно або за заниженою ціною;
  • невиконання "Укртрансгазом" і "Нафтогазом" рішень українських судів про повернення частини відібраного газу "Укрнафті";
  • різке підвищення ставки плати за користування надрами з метою газовидобутку;
  • ухвалення Верховною Радою закону про зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах.

Масштаб збитку позивачі оцінили у понад 6 млрд доларів – це більше за бюджет, закладений на освіту і науку 2021 року, і приблизно половина витрат держави на виплату пенсій.

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Кілька разів рішення арбітражу відкладалося – як стверджує Малюська, на вимогу позивачів.

"Сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів", – резюмував голова Мін'юсту.

Нагадаємо, що минулого року Україна виграла також апеляцію Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Верховному суді Великої Британії у "справі ПриватБанку".

А про суд телеведучого Савіка Шустера з Коломойським дивіться у відеосюжеті:

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Ігор Коломойський Нафтогаз України арбітраж Ігор Палиця газовидобувні компанії укрнафта Стокгольмський арбітраж

Джерело: Сьогодні

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