Україна виграла суд проти Коломойського на 6 млрд доларів

Стокгольмський арбітражний трибунал після майже шести років відмовився розглядати звернення українських бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці, які вимагали стягнути з України понад 6 млрд доларів.
Про це повідомив 4 лютого в своєму Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.
Позов було подано ще 2015 року трьома офшорними компаніями – Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited, кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов і Палиця, що також володіють 40,1% акцій компанії "Укрнафта".
За словами Малюськи, вони висунули державі низку звинувачень:
- неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав "Укрнафті", для потреб населення безоплатно або за заниженою ціною;
- невиконання "Укртрансгазом" і "Нафтогазом" рішень українських судів про повернення частини відібраного газу "Укрнафті";
- різке підвищення ставки плати за користування надрами з метою газовидобутку;
- ухвалення Верховною Радою закону про зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах.
Масштаб збитку позивачі оцінили у понад 6 млрд доларів – це більше за бюджет, закладений на освіту і науку 2021 року, і приблизно половина витрат держави на виплату пенсій.
Кілька разів рішення арбітражу відкладалося – як стверджує Малюська, на вимогу позивачів.
"Сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів", – резюмував голова Мін'юсту.
Нагадаємо, що минулого року Україна виграла також апеляцію Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Верховному суді Великої Британії у "справі ПриватБанку".
А про суд телеведучого Савіка Шустера з Коломойським дивіться у відеосюжеті:
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