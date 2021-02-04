Україна виграла суд проти Коломойського на 6 млрд доларів

Стокгольмський арбітражний трибунал після майже шести років відмовився розглядати звернення українських бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Ігоря Палиці, які вимагали стягнути з України понад 6 млрд доларів.

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Про це повідомив 4 лютого в своєму Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.

Позов було подано ще 2015 року трьома офшорними компаніями – Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited і Bordo Management Limited, кінцевими бенефіціарами яких є Коломойський, Боголюбов і Палиця, що також володіють 40,1% акцій компанії "Укрнафта".

За словами Малюськи, вони висунули державі низку звинувачень:

неодноразовий відбір з газосховищ НАК "Нафтогаз України" газу, що належав "Укрнафті", для потреб населення безоплатно або за заниженою ціною;

невиконання "Укртрансгазом" і "Нафтогазом" рішень українських судів про повернення частини відібраного газу "Укрнафті";

різке підвищення ставки плати за користування надрами з метою газовидобутку;

ухвалення Верховною Радою закону про зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах.

Масштаб збитку позивачі оцінили у понад 6 млрд доларів – це більше за бюджет, закладений на освіту і науку 2021 року, і приблизно половина витрат держави на виплату пенсій.

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Кілька разів рішення арбітражу відкладалося – як стверджує Малюська, на вимогу позивачів.

"Сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикції. Коломойський, Боголюбов та Палиця отримали нуль доларів США, а не 6 мільярдів", – резюмував голова Мін'юсту.

Нагадаємо, що минулого року Україна виграла також апеляцію Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у Верховному суді Великої Британії у "справі ПриватБанку".

А про суд телеведучого Савіка Шустера з Коломойським дивіться у відеосюжеті:

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