Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Ирландия-Украина: мы победили! 🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Работа во время войны в Украине: как инклюзивность поможет при найме сотрудников

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 июня, 09:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лайфхаки для работодателей от OLX Работа для более эффективного подбора кандидатов

В военное время нехватка квалифицированных специалистов рабочих профессий, которая ощущалась и раньше, стала еще более острой. Многие граждане встали на защиту страны, большое количество людей вынуждено выехали за рубеж. "Голубые воротнички" из южных и восточных регионов мигрируют в относительно более спокойные западные области страны. В связи с переходом экономики на военные рельсы изменилась и востребованность разных профессий. Например, резко возрос спрос на водителей и курьеров.

Вместе с тем многие люди из-за войны остались без работы и ищут возможности трудоустройства на новом месте. Поэтому эксперты убеждены: изменив подход к подбору рабочих кадров и расширив круг поиска "голубых воротничков", работодатели могут победить кадровый дефицит.

Вместе с OLX Работа, сервисом №1 по поиску вакансий и специалистов в сегменте рабочих специальностей, рассказываем, как можно расширить круг кадров и какие инструменты онлайн-сервисов помогают ускорить этот процесс.

Мифы и стереотипы, которые мешают

Некоторые работодатели, размещая ту или иную вакансию, уже изначально настраиваются увидеть на этой должности человека с определенным набором качеств и физических данных. Поэтому могут отказывать тем, кто не вписывается в их рамки.

Например, одним из самых распространенных барьеров является эйджизм — деление людей на "подходящих" и "неподходящих" по возрасту. Согласно опросу OLX Работа, в Украине каждый третий соискатель старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за своего возраста. Чаще всего работодатели мотивируют отказ физическими нагрузками и современными технологиями, с которыми люди старшего возраста могут справляться не так хорошо, как их молодые коллеги. Еще один традиционный аргумент работодателей — что людям после 40 или 50 лет сложно влиться в молодой коллектив.

Однако в военное время многие молодые и физически крепкие сотрудники, в том числе представители рабочих профессий, встали в ряды ВСУ. И в это время в более выигрышном положении оказываются те работодатели, которые готовы отбросить мифы и стереотипы при найме людей на работу. Инклюзивный подход в подборе кадров значительно расширяет круг поисков и позволяет сохранить бизнес в сложных реалиях военного времени.

Тем более на практике доказано, что люди старшего возраста не уступают молодым в специальностях, где нужны опыт и налаженная техника работы. Стереотип насчет умения разбираться в современных технологиях также устарел. Например, исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего (UCSD), говорит о том, что работники старшего возраста осваивают технологии не хуже молодых, если понимают, что это полезный инструмент для работы и достижения целей.

Расширить круг поиска кадров можно не только за счет трудоустройства людей старшего возраста. Эйджизм также часто проявляется в недоверии к молодым сотрудникам, которые подвергаются дискриминации под предлогом недостаточного опыта. Однако в условиях возросшего дефицита работодатели должны быть готовы брать людей без опыта работы. Расходы на их обучение зачастую оказываются гораздо меньшими, чем простой или вынужденное сворачивание рабочих процессов из-за отсутствия кадров.

Также расширить круг поиска сотрудников можно, пересмотрев понимание "женских" и "мужских" профессий и предоставив равные возможности всем, без деления по гендерному признаку.

Эффективная бизнес-стратегия

Особенно важно для работодателей в новых условиях проявлять инклюзивность в трудоустройстве людей с инвалидностью. К сожалению, из-за войны многие люди потеряли здоровье, но сохранили возможность и желание работать. Устранив барьеры для трудоустройства таких людей, работодатель получает возможность быстрее найти нужного специалиста, а кроме того — налоговые льготы от государства.

Различными исследованиями доказано, что безбарьерность — не благотворительность, а успешная бизнес-модель. Компании с культурой инклюзивности и разнообразия, готовые вовлекать сотрудников без ограничений по возрасту, гендеру, физическим возможностям, испытывают намного меньше проблем с поиском хороших работников. И в целом оказываются экономически более устойчивыми во время кризисов, в том числе и вызванных войной.

Например, исследование, проведенное компанией Accenture, утверждает, что бизнесы, которые открыты для трудоустройства людей с инвалидностью, в два раза чаще демонстрируют более высокий доход для акционеров, чем другие компании в их группе. А по данным Kantar за 2021 год, 31% украинских потребителей предпочитают покупать товары у производителей, которые не дискриминируют своих сотрудников.

Возможности поиска сотрудников с помощью Панели работодателя

Стереотипы существуют и среди самих соискателей. Многие, столкнувшись с отказом в одном месте, могут не откликаться на другие вакансии, если в них не будет указано, что компания готова рассматривать разных кандидатов.

Для решения этой проблемы крупнейший сервис поиска вакансий и специалистов в сегменте "голубых воротничков" OLX Работа предложил работодателям удобные инструменты, которые позволяют расширить круг кандидатов рабочих профессий.

Так, в Панели работодателя на OLX есть маркеры, с помощью которых компания-работодатель может заявить о себе как о безбарьерной и не дискриминирующей. Размещая вакансию, можно указать, что она:

  • подходит в том числе для людей с инвалидностью,
  • людей старше 45 или младше 18 лет.

Работодатель может отметить, что готов рассматривать кандидатуры:

  • студентов,
  • пенсионеров,
  • тех, кто находится в декретном отпуске,
  • соискателей без опыта или с небольшим опытом работы.

Чем больше категорий будет отмечено — тем шире станет круг поисков. Соискатели, таким образом, получают четкий сигнал, что компания готова рассматривать разных кандидатов. Они понимают, что работодатель оценивает в первую очередь профессиональные качества, и отказа только "из-за возраста" или наличия детей не будет.

Кроме того, в Панели работодателя можно увидеть все свои вакансии и количество откликов на них, а также эффективно управлять ими. В частности, отзывы можно сортировать по категориям "Избранные для контакта", "Встречи", "Отклоненные". В отдельной вкладке видно количество новых откликов, полученных по каждой из вакансий.

Узнать подробнее про инструмент можно в Центре поддержки клиентов, а чтобы начать им пользоваться достаточно опубликовать вакансию в разделе Работа на OLX. После этого появится вкладка "Панель работодателя".

Дополнительный и полезный функционал на который стоит обратить внимание в панели — чат. С помощью него можно общаться с кандидатом: задавать уточняющие вопросы и назначать собеседования. Также есть возможность записывать заметки о каждом из кандидатов. Это очень удобно, если у работодателя открыто много вакансий или он рассматривает несколько кандидатов на место.

Удобные инструменты OLX предлагает и соискателям. Они могут быстро и легко заполнить "Профиль кандидата", благодаря чему работодатели получат максимально полную информацию о потенциальном работнике.

OLX Работа постоянно отслеживает все новые тенденции в сфере трудоустройства и старается оперативно реагировать на них, чтобы сделать поиск сотрудников максимально эффективным.

Руководительница направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина

"Важно понимать, что инклюзивный подход — это не только современный тренд на социально ориентированный бизнес, но и возможность компаниям значительно увеличить круг потенциальных сотрудников. Особенно актуальным этот вопрос стал из-за военной мобилизации и миграции украинцев.

Проблема кадрового голода влечет за собой и экономические риски. Отсутствие подходящих сотрудников усложняет работу бизнеса и без того в непростой военный период. На примере соискателей старшего возраста мы видим, что расширение аудитории поиска приносит пользу как самим сотрудникам, так и бизнесу. 47% опрошенных нами работодателей в прошлом году заявили о том, что старшие сотрудники также эффективны в работе, как и их более молодые коллеги.

Поэтому мы предлагаем инструмент, позволяющий сделать вакансию максимально информативной и полезной. А указав, что работа подходит людям определенного возраста или социальной категории, бизнес увеличивает шансы на успешный поиск сотрудников и тем самым показывает, что он продолжает работать. Кроме этого, работодатели получают еще один бонус: сбалансированный коллектив. Ведь гендерное, возрастное и социальное разнообразие позволяют смотреть на задачи под разными углами и делают работу более эффективной и креативной. А это именно то, что необходимо компаниям в условиях новых нестандартных вызовов", — рассказывает руководительница направления OLX Работа и Сервисы Мария Абдуллина.

Ранее в блоге OLX был опубликован материал о том, как нанимать без дискриминации и почему это выгодно.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,19 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит готовый бизнес?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30317.9

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1799.77

Litecoin (LTC)

61.49

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять