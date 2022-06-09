Робота під час війни в Україні: як інклюзивність допоможе з наймом співробітників

Лайфхаки для роботодавців від OLX Работа для більш ефективного підбору кандидатів

У військовий час нестача кваліфікованих фахівців робітничих професій, яка відчувалася й раніше, стала ще гострішою. Багато громадян стали на захист країни, велика кількість людей вимушено виїхали за кордон. "Блакитні комірці" з південних і східних регіонів мігрують у більш спокійні західні області країни. Через перехід економіки на військові рейки змінилася й затребуваність різних професій. Наприклад, різко зріс попит на водіїв та кур'єрів.

Водночас багато людей через війну залишилися без роботи та шукають можливості працевлаштування на новому місці. Тому експерти переконані: змінивши підхід до підбору робочих кадрів та розширивши коло пошуку "блакитних комірців", роботодавці можуть перемогти кадровий дефіцит.

Разом із OLX Робота, сервісом №1 з пошуку вакансій та фахівців у сегменті робітничих спеціальностей, розповідаємо, як можна розширити коло кадрів та які інструменти онлайн-сервісу допомагають прискорити цей процес.

Міфи та стереотипи, які заважають

Деякі роботодавці, розміщуючи ту чи іншу вакансію, вже спочатку налаштовуються побачити на цій посаді людину з певним набором якостей та фізичних даних. Тому можуть відмовляти тим, хто не вписується у їхні рамки.

Наприклад, одним з найпоширеніших бар'єрів є ейджизм — розподіл людей на "підходящих" та "непідходящих" за віком. Згідно з опитуванням OLX Робота, в Україні кожен третій претендент старший за 40 років під час пошуку роботи стикався з проблемами через свій вік. Найчастіше роботодавці мотивують відмову фізичними навантаженнями та сучасними технологіями, з якими люди старшого віку можуть впоратися не так добре, як їхні молоді колеги. Ще один традиційний аргумент роботодавців — що людям після 40 чи 50 років складно влитися в молодий колектив.

Однак у воєнний час багато молодих і фізично міцних співробітників, зокрема представники робітничих професій, стали до лав ЗСУ. І в цей час у більш виграшному становищі опиняються ті роботодавці, які готові відкинути міфи та стереотипи під час найму людей на роботу. Інклюзивний підхід у підборі кадрів значно розширює коло пошуків та дозволяє зберегти бізнес у складних реаліях воєнного часу.

Тим паче на практиці доведено, що люди старшого віку не поступаються молодим у спеціальностях, де потрібні досвід та налагоджена техніка роботи. Стереотип щодо вміння розумітися на сучасних технологіях також застарів. Наприклад, дослідження, проведене Каліфорнійським університетом у Сан-Дієго (UCSD), говорить про те, що працівники старшого віку освоюють технології не гірше за молодих, якщо розуміють, що це корисний інструмент для роботи та досягнення цілей.

Розширити коло пошуку кадрів можна не лише завдяки працевлаштуванню людей старшого віку. Ейджизм також часто проявляється у недовірі до молодих співробітників, які зазнають дискримінації під приводом недостатнього досвіду. Однак в умовах дефіциту роботодавці мають бути готові брати людей без досвіду роботи. Витрати на їхнє навчання найчастіше виявляються набагато меншими, ніж простій чи вимушене згортання робочих процесів через відсутність кадрів.

Також розширити коло пошуку співробітників можна, переглянувши розуміння "жіночих" та "чоловічих" професій та надавши рівні можливості всім, без поділу за ґендерною ознакою.

Ефективна бізнес-стратегія

Особливо важливо для роботодавців у нових умовах проявляти інклюзивність у працевлаштуванні людей з інвалідністю. На жаль, через війну багато людей втратили здоров'я, але зберегли можливість та бажання працювати. Усунувши бар'єри для працевлаштування таких людей, роботодавець отримує можливість швидше знайти потрібного спеціаліста, а також податкові пільги від держави.

Різними дослідженнями доведено, що безбар'єрність не благодійність, а успішна бізнес-модель. Компанії з культурою інклюзивності та різноманітності, готові залучати співробітників без обмежень за віком, ґендером, фізичними можливостями, відчувають набагато менше проблем з пошуком хороших працівників. І загалом виявляються економічно стійкішими під час криз, зокрема й викликаних війною.

Наприклад, дослідження, проведене компанією Accenture, стверджує, що бізнеси, які відкриті для працевлаштування людей з інвалідністю, вдвічі частіше демонструють вищий дохід для акціонерів, ніж інші компанії у їхній групі. А за даними Kantar за 2021 рік, 31% українських споживачів надають перевагу купувати товари у виробників, які не дискримінують своїх працівників.

Можливості пошуку працівників за допомогою Панелі роботодавця

Стереотипи існують і серед самих претендентів. Більшість, зіткнувшись з відмовою в одному місці, може не відгукуватися на інші вакансії, якщо в них не буде зазначено, що компанія готова розглядати різних кандидатів.

Для вирішення цієї проблеми найбільший сервіс пошуку вакансій та спеціалістів у сегменті "блакитних комірців" OLX Робота запропонував роботодавцям зручні інструменти, які дозволяють розширити коло кандидатів робітничих професій.

Так, в Панелі роботодавця на OLX є маркери, за допомогою яких компанія-роботодавець може заявити про себе як про безбар'єрну і таку, що не дискримінує. Розміщуючи вакансію, можна вказати, що вона:

підходить зокрема для людей з інвалідністю,

людей старших за 45 або молодших за 18 років.

Роботодавець може зазначити, що готовий розглядати кандидатури:

студентів,

пенсіонерів,

тих, хто перебуває у декретній відпустці,

претендентів без досвіду або з невеликим досвідом роботи.

Чим більше категорій буде відзначено — тим ширшим стане коло пошуків. Пошукачі таким чином отримують чіткий сигнал, що компанія готова розглядати різних кандидатів. Вони розуміють, що роботодавець оцінює насамперед професійні якості, і відмови лише "через вік" чи наявність дітей не буде.

До того ж, у Панелі роботодавця можна побачити всі свої вакансії та кількість відгуків на них, а також ефективно керувати ними. Зокрема, відгуки можна сортувати за категоріями "Вибрані для контакту", "Зустрічі", "Відхилені". В окремій вкладці видно кількість нових відгуків, отриманих за кожною з вакансій.

Дізнатися більше про інструмент можна в Центрі підтримки клієнтів, а щоб почати користуватися ним, достатньо опублікувати вакансію в розділі Робота на OLX. Після цього з'явиться вкладка "Панель роботодавця".

Додатковий та корисний функціонал, на який варто звернути увагу в панелі — чат. За його допомогою можна спілкуватися з кандидатом: ставити уточнюючі питання та призначати співбесіди. Також є можливість записувати нотатки про кожного кандидата. Це дуже зручно, якщо у роботодавця відкрито багато вакансій, або він розглядає кілька кандидатів на місце.

Зручні інструменти OLX пропонує й претендентам. Вони можуть швидко та легко заповнити "Профіль кандидата", завдяки чому роботодавці отримають максимально повну інформацію про потенційного працівника.

OLX Робота постійно відстежує нові тенденції у сфері працевлаштування й намагається оперативно реагувати на них, щоб зробити пошук співробітників максимально ефективним.

Керівниця напряму OLX Робота та Сервіси Марія Абдулліна

"Важливо розуміти, що інклюзивний підхід — це не лише сучасний тренд на соціально орієнтований бізнес, а й можливість компанії значно збільшити коло потенційних працівників. Особливо актуальним це питання стало через військову мобілізацію та міграцію українців. Проблема кадрового голоду спричиняє й економічні ризики. Відсутність підходящих співробітників ускладнює роботу бізнесу й так у непростий воєнний період. На прикладі претендентів старшого віку ми бачимо, що розширення аудиторії пошуку приносить користь як самим співробітникам, так і бізнесу. 47% опитаних нами роботодавців минулого року заявили про те, що старші співробітники також ефективні в роботі, як і їхні молодші колеги. Тому ми пропонуємо інструмент, який дозволяє зробити вакансію максимально інформативною та корисною. А вказавши, що робота підходить людям певного віку чи соціальної категорії, бізнес збільшує шанси на успішний пошук співробітників і тим самим показує, що він продовжує працювати. Окрім цього, роботодавці одержують ще один бонус: збалансований колектив. Адже ґендерна, вікова та соціальна різноманітність дозволяють дивитися на завдання під різними кутами і роблять роботу більш ефективною та креативною. А це саме те, що необхідно компаніям в умовах нових нестандартних викликів", – розповідає керівниця напряму OLX Робота та Сервіси Марія Абдулліна.

Раніше у блозі OLX був опублікований матеріал про те, як наймати без дискримінації та чому це вигідно.