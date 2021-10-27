Преуспели, несмотря на пандемию. ТОП-100 самых дорогих компаний мира

Возглавляет рейтинг компания Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов

В 2021 году общая стоимость ста ведущих мировых брендов выросла на 42% / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что в 2020 году мировая экономика пережила один из худших спадов со времен Великой депрессии, некоторым компаниям удалось не только остаться на плаву, но и преуспеть.

Об этом сообщает Visual Capitalist.

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ТОП-100 самых дорогих брендов

В 2021 году общая стоимость ста ведущих мировых брендов выросла на 42% и достигла 7 триллионов долларов. Возглавляет рейтинг компания Amazon с общей стоимостью бренда 683 миллиарда долларов. Она на первом месте уже третий год подряд.

На втором месте компания Apple, стоимость этого бренда составляет 612 миллиардов долларов. Это произошло несмотря на то, что в первые дни пандемии акции компании упали почти на 19% от рекордных максимумов. Но компания смогла восстановиться.

В десятку лидеров входят:

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Amazon – 683,85 млрд долларов дохода; Apple – 612,00 млрд долларов дохода; Google – 458,00 млрд долларов дохода; Microsoft – 410,27 млрд долларов дохода; Tencent – 240,93 млрд долларов дохода; Facebook – 226,74 млрд долларов дохода; Alibaba – 196,91 млрд долларов дохода; Visa – 191,29 млрд долларов дохода; McDonald's – 154,92 млрд долларов дохода; Mastercard – 112,88 млрд долларов дохода.

/ Фото: скриншот

Как определяли ценность компаний

Ценность бренда измеряет исследовательская группа Kantar BrandZ, на нее влияют два показателя:

Общая финансовая стоимость бренда , которая представляет собой финансовый вклад, который бренд вносит в свою материнскую компанию (стоимость в долларах);

Пропорциональное значение, измеренное пропорциональным влиянием брендов на продажи материнской компании (% стоимости).

Потом полученные результаты объединяются с данными опроса, полученного от более 170 тысяч потребителей со всего мира.

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Ранее мы сообщали, что эксперты составили ТОП-20 крупнейших нефтегазовых компания мира. В пятерку крупнейших входит Saudi Aramco. У компании триллионы долларов дохода, а она занимает третье место в мире по рыночной капитализации. Примечательно, что ее рыночная капитализация почти эквивалентна оценке других компаний из списка. В то же время, она стала публичной менее двух лет назад в декабре 2019 года.