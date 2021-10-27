Досягнули успіху, незважаючи на пандемію. ТОП-100 найдорожчих компаній світу

Очолює рейтинг компанія Amazon із загальною вартістю бренду 683 мільярди доларів

В 2021 році загальна вартість ста провідних світових брендів зросла на 42% / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що в 2020 році світова економіка пережила один із найгірших спадів з часів Великої депресії, деяким компаніям вдалося не тільки залишитися на плаву, але й досягти успіху.

Про це повідомляє Visual Capitalist.

Реклама

ТОП-100 найдорожчих брендів

2021 року загальна вартість ста провідних світових брендів зросла на 42% і досягла 7 трильйонів доларів. Очолює рейтинг компанія Amazon із загальною вартістю бренду 683 мільярди доларів. Вона на першому місці вже третій рік поспіль.

На другому місці компанія Apple, вартість цього бренду становить 612 мільярдів доларів. Це сталося, незважаючи на те, що в перші дні пандемії акції компанії впали майже на 19% від рекордних максимумів. Але компанія змогла відновитись.

До десятки лідерів входять:

Реклама

Amazon – 683,85 млрд доларів доходу; Apple – 612,00 млрд доларів доходу; Google – 458,00 млрд доларів доходу; Microsoft – 410,27 млрд доларів доходу; Tencent – 240,93 млрд доларів доходу; Facebook – 226,74 млрд доларів доходу; Alibaba – 196,91 млрд доларів доходу; Visa – 191,29 млрд доларів доходу; McDonald's – 154,92 млрд доларів доходу; Mastercard – 112,88 млрд доларів доходу.

/ Фото: скріншот

Як визначали цінність компаній

Цінність бренду вимірює дослідницька група Kantar BrandZ, на неї впливають два показники:

Загальна фінансова вартість бренду, яка є фінансовим внеском, який бренд вносить у свою материнську компанію (вартість у доларах);

Пропорційне значення, виміряне пропорційним впливом брендів на продаж материнської компанії (% вартості).

Потім отримані результати поєднуються з даними опитування, отриманого від понад 170 тисяч споживачів з усього світу.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що експерти склали ТОП-20 найбільших нафтогазових компаній світу. У п'ятірку найбільших входить Saudi Aramco. У компанії трильйони доларів доходу, а вона посідає третє місце у світі за ринковою капіталізацією. Примітно, що її ринкова капіталізація майже еквівалентна оцінці інших компаній зі списку. У той же час вона стала публічною менше двох років тому в грудні 2019 року.