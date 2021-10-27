Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 💡 Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Досягнули успіху, незважаючи на пандемію. ТОП-100 найдорожчих компаній світу

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 жовтня, 15:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Очолює рейтинг компанія Amazon із загальною вартістю бренду 683 мільярди доларів
В 2021 році загальна вартість ста провідних світових брендів зросла на 42%
В 2021 році загальна вартість ста провідних світових брендів зросла на 42% / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що в 2020 році світова економіка пережила один із найгірших спадів з часів Великої депресії, деяким компаніям вдалося не тільки залишитися на плаву, але й досягти успіху.

Про це повідомляє Visual Capitalist.

Реклама

ТОП-100 найдорожчих брендів

2021 року загальна вартість ста провідних світових брендів зросла на 42% і досягла 7 трильйонів доларів. Очолює рейтинг компанія Amazon із загальною вартістю бренду 683 мільярди доларів. Вона на першому місці вже третій рік поспіль.

На другому місці компанія Apple, вартість цього бренду становить 612 мільярдів доларів. Це сталося, незважаючи на те, що в перші дні пандемії акції компанії впали майже на 19% від рекордних максимумів. Але компанія змогла відновитись.

До десятки лідерів входять:

Реклама
  1. Amazon – 683,85 млрд доларів доходу;
  2. Apple – 612,00 млрд доларів доходу;
  3. Google – 458,00 млрд доларів доходу;
  4. Microsoft – 410,27 млрд доларів доходу;
  5. Tencent – 240,93 млрд доларів доходу;
  6. Facebook – 226,74 млрд доларів доходу;
  7. Alibaba – 196,91 млрд доларів доходу;
  8. Visa – 191,29 млрд доларів доходу;
  9. McDonald's – 154,92 млрд доларів доходу;
  10. Mastercard – 112,88 млрд доларів доходу.

/ Фото: скріншот

Як визначали цінність компаній

Цінність бренду вимірює дослідницька група Kantar BrandZ, на неї впливають два показники:

  • Загальна фінансова вартість бренду, яка є фінансовим внеском, який бренд вносить у свою материнську компанію (вартість у доларах);
  • Пропорційне значення, виміряне пропорційним впливом брендів на продаж материнської компанії (% вартості).

Потім отримані результати поєднуються з даними опитування, отриманого від понад 170 тисяч споживачів з усього світу.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що експерти склали ТОП-20 найбільших нафтогазових компаній світу. У п'ятірку найбільших входить Saudi Aramco. У компанії трильйони доларів доходу, а вона посідає третє місце у світі за ринковою капіталізацією. Примітно, що її ринкова капіталізація майже еквівалентна оцінці інших компаній зі списку. У той же час вона стала публічною менше двох років тому в грудні 2019 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Фінанс-дайджест
Більше новин
Money-лайфхакер
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Рекордна сума
Українці відмовляються від готівки
Хочу знати детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
Ціни за рік зросли
А у жовтні як було?
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Рейтинг
Видобування нафти та газу
Прибуток вражає!
Опитування
Порийся в скарбничці
Копійки за ціною "євробляхи"
Цікаво!

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Хочу знати
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти