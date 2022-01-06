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Офис генпрокурора заблокировал все счета "ArcelorMittal Кривой Рог"

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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6 января, 08:51
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Решение о наложении ареста на счета суд принял еще 30 ноября 2021 года
Уголовные обвинения предъявили физическому лицу, а не “ArcelorMittal Кривой Рог”
Уголовные обвинения предъявили физическому лицу, а не “ArcelorMittal Кривой Рог” / Фото: Коллаж: Сегодня

Офис генерального прокурора 4 января заблокировал все безналичные счета Криворожского горно-металлургического комбината ПАО ArcelorMittal Кривой Рог.

Как сообщили в компании, решение о наложении ареста на счета суд принял еще 30 ноября 2021 года. Речь идет о подходе к расчету ренты.

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"Несмотря на то что административный суд вынес решение в пользу АМКР, 17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей АМКР. Компания считает эти обвинения безосновательными и ярким примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора", – констатируется в пресс-релизе.

В компании заявили, что уголовные обвинения предъявили физическому лицу, а не компании. То есть против компании не ведется гражданский процесс и нет никаких оснований для блокирования счетов.

Отметим, что окружной административный суд еще 4 ноября 2021 года отклонил гражданский иск против компании, возбужденный Государственной налоговой службой.

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"Возмутительно, что правоохранительные органы готовы парализовать работу крупнейшего горно-металлургического предприятия страны и поставить под угрозу более 20 000 человек, которые не получат свою зарплату вовремя. Эти обвинения и арест счетов не имеют под собой оснований, и мы будем защищать законные интересы нашего бизнеса, а также наших многочисленных сотрудников, поставщиков и партнеров", – заявил заместитель гендиректора по админвопросам АМКР Артем Филипьев.

"ArcelorMittal Кривой Рог" — крупнейший производитель стального проката в Украине. Он специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности арматуры и катанки. ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Ранее мы сообщали, что Криворожский горно-металлургический комбинат поддержал инициативы Офиса президента Украины, договорившись о продолжении модернизации предприятия и снижении влияния на окружающую природную среду, а также о реализации социальных проектов. При этом СБУ разморозила инвестиционный проект компании на 150 млн долларов.

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