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Офіс генпрокурора заблокував усі рахунки "ArcelorMittal Кривий Ріг"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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6 січня, 08:51
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Рішення про накладення арешту на рахунки суд ухвалив ще 30 листопада 2021 року
Кримінальні звинувачення пред'явили фізичній особі, а не “ArcelorMittal Кривий Ріг”
Кримінальні звинувачення пред'явили фізичній особі, а не “ArcelorMittal Кривий Ріг” / Фото: Колаж: Сьогодні

Офіс генерального прокурора 4 січня заблокував усі безготівкові рахунки Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ ArcelorMittal Кривий Ріг.

Як повідомили в компанії, рішення про накладення арешту на рахунки суд ухвалив ще 30 листопада 2021 року. Йдеться про підхід до розрахунку ренти.

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"Незважаючи на те, що адміністративний суд ухвалив рішення на користь АМКР, 17 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України порушили кримінальну справу проти одного з керівників АМКР. Компанія вважає ці звинувачення безпідставними та яскравим прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора", – констатують у пресрелізі.

У компанії заявили, що кримінальні звинувачення висунули фізичній особі, а не компанії. Тобто проти компанії не ведеться цивільний процес і немає жодних підстав для блокування рахунків.

Зазначимо, що окружний адміністративний суд ще 4 листопада 2021 року відхилив цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою.

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"Обурливо, що правоохоронні органи готові паралізувати роботу найбільшого гірничо-металургійного підприємства країни та поставити під загрозу понад 20 000 осіб, які не отримають свою зарплату вчасно. Ці звинувачення та арешт рахунків не мають під собою підстав, і ми захищатимемо законні інтереси нашого бізнесу, а також наших численних співробітників, постачальників та партнерів", – заявив заступник гендиректора з адмінпитань АМКР Артем Філіп'єв.

ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Він спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури та катанки. ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та кількома малими компаніями, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Раніше ми повідомляли, що Криворізький гірничо-металургійний комбінат підтримав ініціативи Офісу президента України, домовившись про продовження модернізації підприємства та зниження впливу на довкілля, а також про реалізацію соціальних проєктів. Водночас СБУ розморозила інвестиційний проєкт компанії на 150 млн доларів.

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