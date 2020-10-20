Названы самые дорогие бренды мира: что сколько стоит в ТОП-100

Общая стоимость брендов за год выросла на 9%

Совокупная стоимость 100 самых дорогих брендов мира выросла за последний год на 9%, превысив 2 трлн долларов. Первое место среди них в восьмой раз подряд заняла американская корпорация Apple.

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Ежегодный рейтинг опубликовала консалтинговая компания Interbrand.

Как отмечают эксперты, в свете пандемии нового коронавируса технологические корпорации смогли извлечь значительную выгоду.

"Очевидно, что в 2020 году сильные бренды стали еще сильнее из-за связанных с COVID событий, которые ускорили переход в различных отраслях на цифровые технологии, в том числе облачные и потоковые, это укрепило доминирующее положение брендов, в которых ключевую роль играют технологии", — говорится в докладе Interbrand.

Стоимость бренда Apple за год повысилась на 38%, она составила почти 323 млрд долларов. На второй позиции находится Amazon, бренд которой прибавил за год в цене 60%, превысив 200 млрд долларов. Третье место занял бренд Microsoft, подорожавший на 53% до 166 млрд долларов.

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В первую десятку рейтинга также вошли:

Google – 165 млрд долларов

Samsung – 62 млрд долларов,

Coca-Cola – 56,9 млрд долларов

Toyota – 51,6 млрд долларов

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Mercedes 49,2 млрд долларов

McDonald's – 42,8 млрд долларов

Disney – 40,8 млрд долларов.

interbrand.com

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Украинские компании в список Interbrand не попали.

При составлении рейтинга Interbrand учитывает такие факторы, как финансовые результаты продаж, узнаваемость бренда, а также его влияние на рынке, которое помогает компании устанавливать цену выше номинальной.

Напомним, что Apple и Google входят в ТОП-5 самых дорогих марок в мире уже восемь лет подряд.

Также сообщалось, что компания самого богатого человека в мире Джеффа Безоса – Amazon занимает 3-е место третий год подряд.

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