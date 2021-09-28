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Помогли акции Tesla: Маск вернул себе титул самого богатого человека

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
28 сентября, 18:40
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Основатель Tesla снова Илон Маск снова самый богатый человек в мире – во сколько оценивают его состояние
Американский миллиардер Илон Маск стал самым богатым человеком в мире благодаря акциям Tesla
Американский миллиардер Илон Маск стал самым богатым человеком в мире благодаря акциям Tesla / Фото: Коллаж: Сегодня

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека мира. Его состояние превысило сумму 200 млрд. долл.

Об этом сообщает Forbes .

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Маск также стал третьим человеком в мире с состоянием, которые оцениваются более чем 200 млрд. долларов.

Перед ним этой цифры удалось достичь только основателю Amazon Джеффу Безосу (в августе 2020 впервые).

А также президенту и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернарду Арно, он продержался на этой отметке недолго и достиг ее в прошлом месяце.

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Взлететь на вершину рейтинга Маску помог рост акций Tesla, которые поднялись на 2,2% до 791,36 долл. за акцию на закрытии последних торгов.

Это существуют самым высоким показателем с февраля 2021 и сделало Маска богаче на 3,8 млрд. долл. за понедельник.

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Forbes отмечает, что состояние Илона на момент закрытия рынков составляли 203,4 млрд долларов.

В тоже время у его конкурента Джеффа Безоса дела немного пошли на спад, его состояние оценивается 197,7 млрд. долларов из-за снижения стоимости акций Amazon.

Развод Маска и Граймс

24 сентября стало известно, что миллиардер порвал с матерью своего младшего сына канадской певицей Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше)

Маск сообщил, что они с бывшей находятся в хороших отношениях и дал достаточно неоднозначный комментарий .

Илон Маск
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