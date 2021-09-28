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Допомогли акції Tesla: Маск повернув собі титул найбагатшої людини

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 вересня, 18:40
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Засновник Tesla знову Ілон Маск знову найбагатша людина у світі – у скільки оцінюють його статки
Американський мільярдер Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі завдяки акціям Tesla
Американський мільярдер Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі завдяки акціям Tesla / Фото: Колаж: Сьогодні

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск повернув собі титул найбагатшої людини світу. Його статки перевищили сумму 200 млрд. дол.

Про це повідомляє Forbes.

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Маск також став третьою людиною у світі зі статками, які оцінюються у понад 200 мільярдів доларів.

Перед ним цієї цифри вдалося досягти лише засновнику Amazon Джеффу Безосу (у серпні 2020 року вперше).

А також президенту і CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернарду Арно, він протримався на цій позначці не довго і досяг її минулого місяця.

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Злетіти на верхівку рейтингу Маску допомогло зростання акцій Tesla, які піднялись на 2,2% до 791,36 дол за акцію на закритті останніх торгів.

Це є найвищим показником з лютого 2021 року та зробило Маска багатшим на 3,8 млрд. дол. за понеділок.
Forbes зазначає, що статки Ілона на момент закриття ринків становили 203,4 млрд доларів.

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Натомість у його конкурента Джеффа Безоса справи трохи пішли на спад, його статки оцінюються 197,7 млрд доларів через зниження вартості акцій Amazon.

Розлучення Маска та Граймс

24 вересня стало відомо, що мільярдер розірвав стосунки із матір’ю свого молодшого сина канадською співачкою Граймс (справжнє ім’я Клер Елис Буше)

Маск повідомив, що вони із колишньою перебувають у гарних стосунках і дав досить неоднозначний коментар.

Ілон Маск
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