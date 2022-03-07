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Какие аптеки работают в Украине во время войны (список)

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 марта, 10:37
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Рассказываем, как получить лекарства, которые вам нужны, во время войны
Какие аптеки работают в военное время
Какие аптеки работают в военное время / Фото: Getty Images, Pixabay, Коллаж: Сегодня

С началом войны Российской Федерации против Украины ряд магазинов, и в частности аптек, закрылись. Некоторые уже возобновили работу и работают в тех местах, где нет опасности. Однако их график изменился.

"Сегодня" узнали, в каких аптеках и в каких городах люди могут приобрести лекарства.

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Как узнать, какие аптеки открыты

Большинство заведений имеют свои сайты и страницы в соцсетях и публикуют там изменения.

Аптека "Доброго Дня" ежедневно обновляет список работающих заведений по Украине на сайте. В пресс-службе предупреждают, что приобрести лекарство можно только в аптеке, услуга онлайн заказов временно недоступна. Также следует проверять наличие конкретного лекарства, ведь сейчас существует определенный дефицит. Также в аптеке можно рассчитаться картой.

О дефиците лекарства предупреждает и аптека "АНЦ". По ссылке можно проверять, какие конкретно заведения по Украине открыты.

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Заведения аптеки "Витамин" также работают по возможности во всех безопасных местах. Об их работе сообщают в сторис официальных Facebook и Instagram. Заказы через сайт недоступны, но на кассах можно снять наличные деньги до 6 тыс. грн. Однако эта услуга доступна, если на кассе есть деньги.

Сеть аптек "Подорожник" публикует обновления на Facebook. Последняя актуальная информация появилась 5 марта в этом списке. Однако в пресс-службе отметили, что ситуация меняется ежеминутно и некоторые заведения могут закрыться.

Где еще можно купить лекарство?

Информацию о том, какие аптеки Украины работают на данный момент, также подает сайт tabletki.ua. На карте можно выбрать любой населенный пункт и проверить, какая аптека работает.

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Поднимаются ли цены в связи с военным положением?

Ранее "Сегодня" писали, что в некоторых областях магазины и супермаркеты повысили цены на продукты и социально значимые товары.

Например, в отдельных торговых точках, особенно в городках и поселках вдали от Ровно, заметили повышение цен на следующие продукты:

  • хлеб;
  • масло сливочное;
  • молоко;
  • батон;
  • подсолнечное масло;
  • пшеничная мука;
  • куриные яйца.

Потребители жалуются не только на продуктовый бизнес. Украинцев призывают не посещать магазины, сознательно пользующиеся непростым положением в стране.

Раньше мы писали, как и сколько наличных можно снять в обычных украинских супермаркетах.

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