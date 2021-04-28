Как будут работать "Новая почта" и "Укрпочта" на Пасху и майские: график

Национальный почтовый оператор уходит в дежурный режим, а частники позволили себе один дополнительный выходной

Почтовые службы определились с графиком работы во время длинных выходных на Пасху и майские праздники. Без посылок украинцы точно не останутся – у "Новой почты" будет только один дополнительный выходной, а "Укрпочта" решила использовать дежурный режим работы отделений.

Как будет работать "Укрпочта"

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1, 2, 3, 9 и 10 мая предоставлять услуги будут дежурные отделения. С 4 по 8 мая мая отделения "Укрпочты" работают по обычному графику.

1 мая будут дежурить 83 отделения по всей Украине. Работать они будут в основном по сокращенному графику, до 14:00-15:00, но некоторые готовы принимать клиентов и до 19:00. В Пасху, 2 мая, рабочими останутся 20 отделений, графики работы разные. 3 мая будут работать уже 165 дежурных отделений, многие из которых будут ждать клиентов до 20:00.

9 мая предоставлять услуги готово 51 отделение "Укрпочты" – в основном по сокращенному графику работы, до обеда. А 10 мая в работу включится 162 отделения.

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Как будет работать "Новая почта"

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"Новая почта" меняет график всего на два дня – 2 и 3 мая:

В Пасху, 2 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" работать не будут.

3 мая отделения и доставка будут работать по графику воскресенья. Он индивидуальный для каждого отделения, проверить можно на сайте почтового оператора.

Во все остальные дни во время майских праздников "Новая почта" будет принимать клиентов в обычном режиме.

Напомним, "Новая почта" повысила тарифы с 20 марта. Стоимость отправления всех мелких посылок (до 1 кг) возросла до 40-50 гривен.

А в "Укрпочте" недавно предупреждали, что от ее имени начали действовать мошенники. Некоторые клиенты получают письма с требованием оплатить 2,15% таможенной стоимости товара на международное отправление. О том, почему нельзя вскрывать непонятные посылки, узнавайте из сюжета "Сегодня":