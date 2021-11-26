Главного редактора "Новостной Группы Украина" номинировали на CABINET BOSS TOP-50

Юрий Сугак убежден, что лидерство достигается масштабными проектами и целостной работой всей команды

Главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак / Фото: Сегодня

Главного редактора "Новостной Группы Украина" Юрия Сугака номинировали на Всеукраинскую бизнес-премию CABINET BOSS TOP-50 в категории "Лучший главный редактор информационного телевещания".

Номинантов огласили 25 ноября в Укринформе, а 29 ноября состоится церемония награждения лауреатов премии.

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Премия призвана отметить успехи компаний, персон и проектов за прошедший год. Юрий Сугак убежден, что лидерство достигается масштабными проектами и целостной работой всей команды.

Отметим, что список номинантов формируют на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами премии. Среди них – украинские бизнесмены, предприниматели, инвесторы, дипломаты и селебрити.

А в экспертный совет CABINET BOSS TOP-50 приглашаются общественные и политические деятели Украины и других стран, бизнесмены, ведущие специалисты по конкретным направлениям.

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Ранее мы сообщали, что главный редактор "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак уже давно работает в сфере медиа. Он рассказал, что зрителям стали важны доступность телевидения и единый мультимедийный бренд.