Головного редактора "Новинної Групи Україна" номінували на CABINET BOSS TOP-50

Юрій Сугак переконаний, що лідерство досягається масштабними проєктами та цілісною роботою всієї команди

Головний редактор "Новинної Групи Україна" Юрій Сугак / Фото: Сьогодні

Головного редактора "Новинної Групи Україна" Юрія Сугака номінували на Всеукраїнську бізнес-премію CABINET BOSS TOP-50 у категорії "Кращий головний редактор інформаційного телемовлення".

Номінантів оголосили 25 листопада на Укрінформі, а 29 листопада відбудеться церемонія нагородження лауреатів премії.

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Премія покликана відзначити успіхи компаній, персон та проєктів за минулий рік. Юрій Сугак переконаний, що лідерство досягається масштабними проєктами та цілісною роботою усієї команди.

Зазначимо, що список номінантів формується на підставі даних, наданих аналітичними партнерами премії. Серед них – українські бізнесмени, підприємці, інвестори, дипломати та селебріті.

А до експертної ради CABINET BOSS TOP-50 запрошуються громадські та політичні діячі України та інших країн, бізнесмени, провідні фахівці з конкретних напрямків.

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Раніше ми повідомляли, що головний редактор "Новинної групи України" Юрій Сугак вже давно працює у сфері медіа. Він розповів, що глядачам стали важливими доступність телебачення та єдиний мультимедійний бренд.