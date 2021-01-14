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Дуров и миллиард долларов: основатель Telegram объяснил, что происходит (обновлено)

14 января, 07:55

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Основатель Telegram стремится избежать слияния или выхода на биржу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует привлечь около 1 млрд долларов в долг. По данным неофициальных источников, он уже провел переговоры с инвесторами. Однако и сам Дуров, и представители его команды уверяют, что никаких встреч еще не было, хотя предложение кредита действительно имело место.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает The Information. Они отмечают, что глава Telegram рассматривает различные варианты финансирования, при которых не придется прибегать к слиянию или продаже.

По данным собеседников издания, на переговорах с инвесторами речь шла о привлечении в долг средств, которые можно будет конвертировать в акции в ходе возможного размещения ценных бумаг на бирже.

По информации издания, Telegram уже несколько месяцев ищет новые источники финансирования, поскольку в апреле 2021 года Дуров должен выплатить деньги инвесторам блокчейн-платформы TON. По мнению издания, необходимость в привлечения средств возникла из-за роста загрузок Telegram – Дуров ранее заявил, что аудитория мессенджера превысила 500 млн пользователей в месяц.

В компании Дурова не отрицают факт получения предложений, но о переговорах с инвесторами не сообщают. "К нам постоянно обращаются с предложениями о долговом финансировании. Мы их оцениваем, но еще не решили, как поступим", – рассказал представитель Telegram Маркус Ра.

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Он уточнил, что рассматриваются разные варианты, но компания точно не намерена брать на себя обязательства, предполагающие слияние, продажу или выход на биржу.

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Информацию издания прокомментировал и сам Дуров в своем Telegram-канале. Основатель мессенджера заявил, что команда действительно получала от финансовых организаций предложения предоставить Telegram займ. Однако встреч не было.

"Неправда, что я встречался с какими-либо "банками и инвесторами" для обсуждения инвестиций и финансирования", – отметил Дуров.

В то же время он добавил, что кредит – один из возможных способов для Telegram оставаться "полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации".

Напомним, ранее Павел Дуров заявил, что его мессенджер с полумиллиардом пользователей является серьезной проблемой для корпорации Facebook и ее продукта WhatsApp, и компания Марка Цукерберга якобы тратит на маркетинг миллиарды долларов.

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