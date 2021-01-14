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Дуров і мільярд доларів: засновник Telegram пояснив, що відбувається (оновлено)

14 січня, 07:55

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Засновник Telegram прагне уникнути злиття або виходу на біржу

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров планує залучити близько 1 млрд доларів в борг. За даними неофіційних джерел, він вже провів переговори з інвесторами. Однак і сам Дуров, і представники його команди запевняють, що ніяких зустрічей ще не було, хоча пропозиція кредиту дійсно мала місце.

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Про це з посиланням на джерела повідомляє The Information. Вони відзначають, що глава Telegram розглядає різні варіанти фінансування, при яких не доведеться вдаватися до злиття або продажу.

За даними співрозмовників видання, на переговорах з інвесторами йшлося про залучення в борг коштів, які можна буде конвертувати в акції в ході можливого розміщення цінних паперів на біржі.

За інформацією видання, Telegram вже кілька місяців шукає нові джерела фінансування, оскільки в квітні 2021 року Дуров повинен виплатити гроші інвесторам блокчейн-платформи TON. На думку видання, необхідність в залучення коштів виникла через зростання завантажень Telegram – Дуров раніше заявив, що аудиторія месенджера перевищила 500 млн користувачів в місяць.

У компанії Дурова не заперечують факт отримання пропозицій, але про переговори з інвесторами не повідомляють. "До нас постійно звертаються з пропозиціями про боргову фінансуванні. Ми їх оцінюємо, але ще не вирішили, як поступимо" , – розповів представник Telegram Маркус Ра.

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Він уточнив, що розглядаються різні варіанти, але компанія точно не має наміру брати на себе зобов'язання, які передбачають злиття, продаж або вихід на біржу.

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Інформацію видання прокоментував і сам Дуров у своєму Telegram-каналі. Засновник месенджера заявив, що команда дійсно отримувала від фінансових організацій пропозиції надати Telegram кредит. Однак зустрічей не було.

"Неправда, що я зустрічався з будь-якими "банками та інвесторами" для обговорення інвестицій і фінансування", – зазначив Дуров.

У той же час він додав, що кредит – один з можливих способів для Telegram залишатися "повністю незалежним і вірним своїм цінностям при реалізації стратегії монетизації".

Нагадаємо, раніше Павло Дуров заявив, що його месенджер з півмільярдом користувачів є серйозною проблемою для корпорації Facebook та її продукту WhatsApp, і компанія Марка Цукерберга нібито витрачає на маркетинг мільярди доларів.

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борги інвестори Павло Дуров Telegram
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