Дуров і мільярд доларів: засновник Telegram пояснив, що відбувається (оновлено)

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров планує залучити близько 1 млрд доларів в борг. За даними неофіційних джерел, він вже провів переговори з інвесторами. Однак і сам Дуров, і представники його команди запевняють, що ніяких зустрічей ще не було, хоча пропозиція кредиту дійсно мала місце.
Про це з посиланням на джерела повідомляє The Information. Вони відзначають, що глава Telegram розглядає різні варіанти фінансування, при яких не доведеться вдаватися до злиття або продажу.
За даними співрозмовників видання, на переговорах з інвесторами йшлося про залучення в борг коштів, які можна буде конвертувати в акції в ході можливого розміщення цінних паперів на біржі.
За інформацією видання, Telegram вже кілька місяців шукає нові джерела фінансування, оскільки в квітні 2021 року Дуров повинен виплатити гроші інвесторам блокчейн-платформи TON. На думку видання, необхідність в залучення коштів виникла через зростання завантажень Telegram – Дуров раніше заявив, що аудиторія месенджера перевищила 500 млн користувачів в місяць.
У компанії Дурова не заперечують факт отримання пропозицій, але про переговори з інвесторами не повідомляють. "До нас постійно звертаються з пропозиціями про боргову фінансуванні. Ми їх оцінюємо, але ще не вирішили, як поступимо" , – розповів представник Telegram Маркус Ра.
Він уточнив, що розглядаються різні варіанти, але компанія точно не має наміру брати на себе зобов'язання, які передбачають злиття, продаж або вихід на біржу.
Інформацію видання прокоментував і сам Дуров у своєму Telegram-каналі. Засновник месенджера заявив, що команда дійсно отримувала від фінансових організацій пропозиції надати Telegram кредит. Однак зустрічей не було.
"Неправда, що я зустрічався з будь-якими "банками та інвесторами" для обговорення інвестицій і фінансування", – зазначив Дуров.
У той же час він додав, що кредит – один з можливих способів для Telegram залишатися "повністю незалежним і вірним своїм цінностям при реалізації стратегії монетизації".
Нагадаємо, раніше Павло Дуров заявив, що його месенджер з півмільярдом користувачів є серйозною проблемою для корпорації Facebook та її продукту WhatsApp, і компанія Марка Цукерберга нібито витрачає на маркетинг мільярди доларів.
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