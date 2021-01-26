В Украине хотят вернуть обязательный техосмотр авто

Обязательный технический осмотр транспортных средств в Украине может стать обязательным уже с 2022 года, но вводить его планируют постепенно. Начнут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся в страну. Сейчас такие авто проходят сертификацию.

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Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью "РБК-Украина".

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"Соблюдение транспортных технических требований и контроль – важны. Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения. Потому что многие вспоминают Госавтоинспекцию, когда там были сплошные очереди и за какую-то гривню все это продавалось", - сказал Криклий.

Он уточнил, что обязательный техосмотр – это требование Европейского Союза, обязательство Украины в рамках Соглашения об ассоциации.

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Напомним, возвращение обязательного техосмотра Криклий анонсировал еще в конце 2019 года. Тогда он обращал внимание, что в Украине есть только 500 объектов, осуществляющих ТО, а например, в Польше их 1,5-2 тысячи.

Как известно, обязательные регулярные техосмотры личных транспортных средств отменили еще в августе 2011 года. Сейчас их обязаны проходить только грузовики, такси, автобусы и транспортные средства, которые перевозят опасные грузы.

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