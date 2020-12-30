В Харькове появились камеры контроля ПДД: вычислят лихача ночью и в туман

В Харькове начали устанавливать камеры, которые будут снимать водителей-нарушителей, фиксировать скорость, номера и цвет автомобилей. Сегодня такие устройства заработали на двух перекрестках – наиболее аварийных в городе. Еще девять появятся в ближайшее время.

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Первую камеру установили на одном из крупнейших проспектов города. Ведь именно на этом участке водители чаще всего разгоняются и попадают в аварии. Работать камера будет круглосуточно и при любой погоде. Фиксировать номера гонщиков будет даже в сильный туман.

Владислав Васенко, директор коммунального предприятия "Горэлектротранссервис", рассказывает:

"Эти приборы в автоматическом режиме снимают фото и видео нарушителей и отправляют их напрямую на сайт Министерства внутренних дел для проведения дальнейшей процедуры взыскания штрафов и установления личностей нарушающих".

Первые две недели камеры будут работать в тестовом режиме – то есть нарушителей будут фиксировать и предупреждать. И многие водители уже радуются. Надеются, что штрафы будут сдерживать любителей погонять.

Водитель Владимир Жерьобкин вспоминает:

"Тут авария была – это вообще ужас. А так вообще смотрите – многие водители ездят. Они или задумчивые, или кто его знает. Это очень хорошо, что камеру поставили. Их бы почаще поставить по городу везде".

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Подобные камеры, фиксирующие превышение скорости и считывающие номера автомомбилей-нарушителей, уже работают в Киеве и Львовской области. Запустить их планируют и в других украинских городах.

Видео: Сегодня

Напомним, украинскаяполиция получила полноприводные "Фантомы" для борьбы с лихачами. Благодаря интегрированной системе контроля скорости движущихся транспортных средств патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, навстречу и даже сзади.

Также сообщалось, что МВД готовит новые сюрпризы для водителей, которые предусматривают штрафы в шесть раз выше.

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