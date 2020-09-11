Система Фантом и штрафы в шесть раз выше: МВД готовит новые сюрпризы для водителей

Более 800 тысяч писем счастья успели получить украинские водители, с тех пор как три месяца назад на дорогах появились камеры автоматической фиксации превышения скорости. В то же время, большинство водителей уже изучили, где они расположены, и там скорость снижают, и продолжают безнаказанно гонять на других участках. Корреспонденты новостей "Сегодня" решили проверить, как можно остановить нарушителей и даже использовали для этого зарубежный опыт.

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Так в Швеции одному мужчине так надоели "шумахеры", что он с феном в руках сымитировал полицейского с радаром. И таким оригинальным способом заставил водителей снижать скорость. Новости "Сегодня" решили провести эксперимент. Для этого корреспондент взял дома фен и зеленый жилет, чтобы походить на работника полиции.

В качестве места проведения эксперименты был выбран один из спальных районов Киева. Обычно водители здесь нажимают на газ, но будет ли так на этот раз?

"Почти все улыбаются, пожалуй, думают, что какой-то сумасшедший", – описывает свои ощущения во время исследования корреспондент.

Но продолжает. За сотню метров от подставного полицейского светятся стоп-сигналы, а значит, водители все же замедляют движение.

"Некоторые водители даже показывают большой палец вверх. Хорошо хоть не средний", – отмечает корреспондент.

Именно превышение скорости является главной причиной тяжелых травм и смертей на дороге, – говорит автоэксперт Евгений Муджири. После установки камер фото- и видеофиксации нарушений количество ДТП снизилось втрое. Но пока камер все равно мало:

"За полтора-два километра (радиус действия этой камеры) снижают скорость до предлельно допустимой. А через два километра, когда камера уже не достает чтоб сфотографировать, начинают ускоряться".

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Останавливаться на видеофиксации в МВД не собираются. В следующем году введут систему Фантом. Специальное оборудование установят в патрульных автомобилях, и они непосредственно в движении смогут фиксировать нарушения. К тому же машины будут без надписи "Полиция" и проблесковых маяков.

"Есть возможность зафиксировать, как минимум, превышение скорости автомобилями, которые движутся в попутном направлении, или даже во встречном направлении", – отмечает Алексей Билошицкий, заместитель начальника департамента патрульной полиции.

Кроме того, в МВД планируют инициировать законопроект, который в шесть раз увеличит штрафы за превышение скорости.

Напомним, ранее стало известно, что за лихачество на дороге могут арестовать авто. Украинские водители уплачивают 77% выписанных штрафов за превышение скорости, а вот тем, кто не платит добровольно, пригрозили конфискацией.

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