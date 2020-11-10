"Сделали подарок Европе": Украина может потребовать компенсаций за "евробляхи"

В первую очередь, речь идет о деньгах от Литвы и Польши

Украина сделала Евросоюзу "большой подарок", выкупив загрязняющие воздух старые автомобили, которые были ввезены в Украину как "евробляхи". Поэтому страна имеет право поднять вопрос о компенсации, особенно со стороны Польши и Литвы.

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Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНИАН.

"Нам нужно не забывать про тот большой подарок, который мы сделали Европейскому Союзу, выкупив все "евробляхи", которые портят воздух в городах. Думаю, нам нужно поднимать вопрос о том, что ЕС – особенно Польша и Литва – должны нам еще заплатить за то, что мы фактически своим здоровьем и плохим воздухом помогаем ЕС добиваться вызовов по изменениям климата и "Зеленого соглашения", - сказал Качка.

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Напомним, с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

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При этом в Раде планировали возобновление льготного периода для "евробляхеров". Тогда же депутаты предлагали освободить новые и подержанные транспортные средства от уплаты акцизного налога с 1 января 2021 года.

Владельцы таких автомобилей проводят акции с требованием уменьшить и упорядочить налоги при регистрации авто на еврономерах в Украине.

Видео: Павел Дащенко/Facebook

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