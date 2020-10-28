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"Евробляхерам" закрутят гайки: копы будут штрафовать за прострочку ввоза авто

28 октября, 15:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Ранее полицейские могли тормозить «евробляхи» только за нарушение ПДД

Кабинет министров внес изменения в Положение о Национальной полиции, согласно которым, копы будут разыскивать транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 30 дней и не зарегистрированные, а также принимать против них соответствующие меры.

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Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь эта часть постановления будет касаться т.н. евроблях.

Пункт 4 Положения о Нацполиции дополнен подпунктами следующего содержания:

"181 выявляет транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток и не зарегистрированных в Украине в установленные законодательством сроки;

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182 принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых нарушены следующие установленные Таможенным кодексом Украины ограничения, как нарушение сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, использования для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов у Украине, передача транспортных средств во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившим их на таможенную территорию Украины или не помещавших в таможенный режим транзита, а также принимает меры для выявления неправомерной разукомплектации таких транспортных средств".

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Ранее копы могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые – накладывали взыскание.

Напомним, в Верховной Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях" – предложили освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украине льготников и владельцев "евроблях", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. Речь об этом идет в законопроекте № 4172.

Также напомним, ранее в Раде планировали возобновление льготного периода для "евробляхеров". Тогда же депутаты предлагали освободить новые и подержанные транспортные средства от уплаты акцизного налога с 1 января 2021 года.

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что по состоянию на начало августа 2019 года не растаможенными оставались как минимум 430 тысяч евроблях.

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Источник: Сегодня

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