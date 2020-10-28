"Евробляхерам" закрутят гайки: копы будут штрафовать за прострочку ввоза авто

Кабинет министров внес изменения в Положение о Национальной полиции, согласно которым, копы будут разыскивать транспортные средства, временно ввезенные в Украину более чем на 30 дней и не зарегистрированные, а также принимать против них соответствующие меры.

Реклама

Об этом нардеп Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, в первую очередь эта часть постановления будет касаться т.н. евроблях.

Пункт 4 Положения о Нацполиции дополнен подпунктами следующего содержания:

"181 выявляет транспортные средства личного пользования, временно ввезенные на таможенную территорию Украины гражданами более чем на 30 суток и не зарегистрированных в Украине в установленные законодательством сроки;

Реклама

182 принимает меры для выявления неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых нарушены следующие установленные Таможенным кодексом Украины ограничения, как нарушение сроков временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита, использования для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов у Украине, передача транспортных средств во владение, пользование или распоряжение лицам, не ввозившим их на таможенную территорию Украины или не помещавших в таможенный режим транзита, а также принимает меры для выявления неправомерной разукомплектации таких транспортных средств".

Читайте также: KIA начала сборку самого дешевого внедорожника по цене "евробляхи"

В тренде Доллар и евро выросли в цене: официальный курс

Ранее копы могли тормозить "евробляхи" только за нарушение Правил дорожного движения, а применять санкции за просрочку ввоза могли только работники таможни, не имевшие права останавливать авто. Поэтому сотрудники двух органов работали в паре: одни тормозили, вторые – накладывали взыскание.

Напомним, в Верховной Раде придумали новые налоговые льготы для "евроблях" – предложили освободить от налогообложения при импорте автомобилей в Украине льготников и владельцев "евроблях", которые ввезли машины до 1 сентября 2020 года. Речь об этом идет в законопроекте № 4172.

Также напомним, ранее в Раде планировали возобновление льготного периода для "евробляхеров". Тогда же депутаты предлагали освободить новые и подержанные транспортные средства от уплаты акцизного налога с 1 января 2021 года.

Реклама

Сайт "Сегодня" также сообщал, что с 1 января 2020 в Украине вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на европейских номерах. Владельцам таких машин грозит штраф до 170 тыс. грн и конфискация авто.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что по состоянию на начало августа 2019 года не растаможенными оставались как минимум 430 тысяч евроблях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама