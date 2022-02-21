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СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Переплачиваете 25%! Как украинцев обманывают, продавая б/у авто

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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21 февраля, 10:24
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Рассказываем, где и как чаще всего обманывают при продаже поддержаных автомобилей
Автомобили с пробегом: в каких странах обманывают при покупке
Автомобили с пробегом: в каких странах обманывают при покупке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Автомобиль - удобное средство передвижение, хотя даже в XXI веке для многих украинцев покупка автомобиля – небывалая роскошь. Поэтому многие предпочитают покупать поддержаные автомобили, которые проехали некоторые километраж. Но и с этим не все гладко, ведь во многих странах показатели одометра занижают намеренно.

Поэтому эксперты рассказали, в каких странах чаще всего продают машин со скрученным пробегом, пишут в Telegram-канале Укравтопром.

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Так, худшие результаты показали страны Балтии:

  • Латвия – 24% автомобилей на вторичном рынке имеют скрученные показатели одометра;
  • Румыния – около 20%;
  • Эстония – около 19%.

Что касается Украины, то наша страна занимает шестое место в рейтинге с показателем 16%.

Интересно, что проблема со скрученным пробегом автомобиля несколько менее масштабна в странах Западной Европы. Это можно объяснить тем, что уровень жизни в этом регионе несколько выше, поэтому люди чаще покупают новые автомобили.

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По данным Еврокомиссии, скручивание пробега авто ежегодно наносит покупателям около 9,6 миллиарда убытков. Покупая машину со скрученным одометром, клиент переплачивает примерно 25% стоимости, больше платит за ремонт и обслуживание авто.

Украинцы массово избавляются от "евроблях"

В период льготной растаможки, который длится 270 дней, украинцы успели растаможить 88 тысяч авто на европейских номерах.

Бюджет страны пополнился сразу на 3 млрд грн. Украинцы так спешили, поскольку по истечению срока льготной растаможки, владельцев "евроблях" ждут большие штрафы.

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"Сегодня" уже писали о главных нововведениях для украинских водителей в 2022 году, и рассказывали, почему в Украине так быстро растут цены на бензин.

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