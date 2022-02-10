Украинцы массово избавляются от "евроблях" – что происходит

Рассказываем, сколько авто успели растаможить украинцы, которые не хотят получить огромный штраф от Таможенной службы

Сколько авто успели растаможить украинцы / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы успели растаможить 88 тысяч авто на европейских номерах за период льготной растаможки (270 дней).

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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Отмечается, что в бюджет было отчислено более 3 млрд грн. Украинцы так спешили, поскольку по истечению срока льготной растаможки, владельцев "евроблях" ждут большие штрафы.

Лидерами среди таможень по оформлению авто стали:

Закарпатская таможня – 15 195 авто;

Киевская – 11 084 авто;

Одесская – 10 471 авто;

Ивано-Франковская – 6 027 авто;

Черновицкая – 5 636 авто.

Конец льготной растаможке

С 9 февраля в Украине завершился последний этап льготного растаможивания авто на европейских номерах, на этот раз для участников АТО/ООС.

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Это означает, что теперь абсолютно все машины, которые въехали в Украину во время действия режима временного ввоза или транзита, но до сих пор не были растаможены по правилам, считаются такими, которые нарушают законодательство.

Их владельцев ждет целая система штрафов, возможна даже конфискация машины.

Как будут наказывать "евробляхеров"?

Итак, в случае взысканий за нарушение режима временного ввоза основную роль играет период, которое неузаконенное авто находится на территории Украины:

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не более трех дней – предупреждение или штраф 850 грн;

от 3 до 10 суток, а также повторное нарушение и случай, если лицо привлекалось к ответственности за такое правонарушение в течение года – 5,1 тыс. грн;

от 10 до 20 суток – штраф17 тыс. грн;

от 20 до 30 суток – штраф 85 тыс. грн;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – 170 тыс. грн или конфискация авто.

Предусмотрены штрафы и за нарушение сроков транзита. Тут закон также опирается на длительность такого правонарушения:

менее 1 дня – предупреждение или штраф 170 грн;

от 1 до 10 дней – штраф 3,4 тыс. грн;

от 10 до 20 дней – штраф 8,5 тыс. грн;

от 20 до 30 дней, выдача без разрешения – штраф 85 тыс. грн;

более 30 суток, потеря, разукомплектование – штраф 170 тыс. грн или конфискация машины.

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