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Назван "Автомобиль года 2021" в Европе

1 марта, 19:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Toyota Yaris обошла остальных шесть претендентов

Компактный японский хэтчбек Toyota Yaris был назван автомобилем года в Европе 2021 года, обойдя шесть других финалистов.

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Об этом сообщает специализированное издание Motoring Research.

"Японец" сменил на пьедестале победителя 2020 года – субкомпактный хэтч Peugeot 208.

В этом году в шорт-лист вошли самые разные претенденты, от электрического Fiat 500 до возрожденного Land Rover Defender.

При голосовании национальные предпочтения некоторых стран существенно отличались. Так, Франция выбрала производимую там модель Toyota Yaris, а Италия – свой Fiat 500.

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Удивительно, но в Германии была ничья: чисто электрические Volkswagen ID.3 и Fiat 500 сравнялись по очкам.

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Toyota Yaris

Toyota Yaris

Испания подавляющим большинством голосов проголосовала за Cupra Formentor, шесть жюри дали 43 балла – следующим лучшим стал Citroen C4 с 26 баллами.

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Как пишет издание, Toyota Yaris была названа автомобилем года в Европе уже второй раз: последний раз она была удостоена награды в 2000 году.

Конкурс "Автомобиль года" был организован в 1964-м семью крупнейшими европейскими журналами: Auto в Италии, Autocar в Великобритании, Autopista в Испании, Autovisie в Нидерландах, L'Automobile Magazine во Франции, Stern в Германии и Vi Bilägare в Швеции.

Ранее сайт "Сегодня" также назвал ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года.

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Toyota автомобиль года Yaris

Источник: Сегодня

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