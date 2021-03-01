Названо "Автомобіль року 2021" в Європі

Toyota Yaris обійшла інших шість претендентів

Компактний японський хетчбек Toyota Yaris було названо автомобілем року в Європі 2021 року, обійшовши шість інших фіналістів.

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Про це повідомляє спеціалізоване видання Motoring Research.

"Японець" змінив на п'єдесталі переможця 2020 року – субкомпактний хетч Peugeot 208.

Цього року до шорт-листа увійшли найрізноманітніші претенденти, від електричного Fiat 500 до відродженого Land Rover Defender.

При голосуванні національні уподобання деяких країн суттєво різнилися. Так, Франція обрала продуковану там модель Toyota Yaris, а Італія – свій Fiat 500.

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Дивно, але в Німеччині була нічия: чисто електричні Volkswagen ID.3 і Fiat 500 зрівнялися за очками.

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Toyota Yaris

Іспанія переважною більшістю голосів проголосувала за Cupra Formentor, шість журі дали 43 бали – наступним кращим став Citroen C4 з 26 балами.

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Як пише видання, Toyota Yaris було названо автомобілем року в Європі вже вдруге: останній раз вона була удостоєна нагороди 2000 року.

Конкурс "Автомобіль року" було організовано 1964-го сімома найбільшими європейськими журналами: Auto в Італії, Autocar в Великобританії, Autopista в Іспанії, Autovisie в Нідерландах, L'Automobile Magazine у Франції, Stern в Німеччині і Vi Bilägare в Швеції.

Раніше сайт "Сьогодні" також назвав ТОП-10 найкращих дешевих автомобілів 2019 року.

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