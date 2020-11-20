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Камеры на дорогах стали "ловить" иностранцев и "евробляхеров"

20 ноября, 14:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Если гражданин другой страны откажется платить штраф за нарушение, его ждет запрет въезда в Украину

Система автофиксации нарушений ПДД, которая заработала с 1 июня, начала регистрировать нарушения, совершенные владельцами автомобилях с иностранной регистрацией. То есть иностранцы (и "евробляхеры" тоже) будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

При въезде авто в Украину пограничники теперь вносят в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Если водитель на этой машине превысит скорость, система автоматически найдет его данные. Пограничники при выезде авто из Украины предлагают заплатить штраф. Если водитель-иностранец отказывается платить штраф, то ему запрещается въезд в Украину.

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А в случае, если владелец авто на иностранных номерах – гражданин Украины, и он откажется платить штраф, то документы будут направляться в Государственную исполнительную службу – для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

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Также о том, как работает система видеофиксации нарушений ПДД, узнавайте из видео:

Напомним, в 2019 году около тысячи водителей подали в суд на полицейских из-за радаров TruCam. Водители считают, что им приписывают чужие нарушения.

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Источник: Сегодня

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