Українська
$ 27,84
33,68
  1. Новости экономики
  2. Автоновости

Электрокары Tesla будут собирать в Индии: СМИ узнали о планах компании

15 февраля, 16:20

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания Илона Маска долго вела переговоры с индийскими властями

Американский производитель электромобилей Tesla собирается открыть завод по сборке электромобилей в Индии. Компания активно рассматривает возможность выпуска автомобилей в пригороде Бангалора (штат Карнатака). При этом Tesla уже зарегистрировала индийское подразделение.

Реклама

Об этом сообщили агентства Blooomberg и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Tesla вела переговоры с местными властями в течение шести месяцев.

Читайте также: Брат Илона Маска продал 30 тысяч акций Tesla

Также компания планирует открыть в Индии R&D-центр и проводит комплексную проверку офисной недвижимости.

В тренде
Биткоин подорожал на треть: что будет с курсом в ближайшее время
Реклама

Ранее уже ходили слухи о планах Tesla открыть производство в Индии, но о возможном месте стало известно впервые.

К слову, первый завод Tesla за пределами США начали строить в 2019 году в Китае.

Напомним, на фоне подорожания акций Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, а глава Amazon Джефф Безос подвинулся на второе место в рейтинге самых богатых людей планеты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Индия переговоры производство заводы Tesla

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Подорожание маршруток под Киевом: почему есть вопросы к новому тарифу?
Подорожание маршруток под Киевом: почему есть вопросы к новому тарифу?Транспорт
"Закат" ДВС откладывается: Mazda ищет альтернативу электромобилямЭкономика
Взять АЗС
Взять АЗС "с поличным": почему активизировались теневые продажи горючегоЭкономика
Украинцев ждет очередное подорожание автогаза и бензина
Украинцев ждет очередное подорожание автогаза и бензинаАвто
"Писем счастья" нарушителям ПДД не будет: в МВД назвали условиеУкраина
Когда деньгам нет счета: Роналду пополнил коллекцию
Когда деньгам нет счета: Роналду пополнил коллекцию "львом" за 8 миллионов евроФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять