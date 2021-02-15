Електрокари Tesla будуть збирати в Індії: ЗМІ дізналися про плани компанії

Американський виробник електромобілів Tesla збирається відкрити завод по збірці електромобілів в Індії. Компанія активно розглядає можливість випуску автомобілів в передмісті Бангалора (штат Карнатака). При цьому Tesla вже зареєструвала індійський підрозділ.
Про це повідомили агентства Blooomberg і Reuters з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
За їхніми даними, Tesla вела переговори з місцевою владою протягом шести місяців.
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Також компанія планує відкрити в Індії R&D-центр і проводить комплексну перевірку офісної нерухомості.
Раніше вже ходили чутки про плани Tesla відкрити виробництво в Індії, але про можливе місце стало відомо вперше.
До речі, перший завод Tesla за межами США почали будувати в 2019 році в Китаї.
Нагадаємо, на тлі подорожчання акцій Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною в світі, а голова Amazon Джефф Безос посунувся на друге місце в рейтингу найбагатших людей планети.
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