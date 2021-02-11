Брат Ілона Маска продав 30 тисяч акцій Tesla

Кембалу Маску все ще належать майже 600 тисяч акцій компанії

Молодший брат засновника і гендиректора Tesla Inc Ілона Маска, Кімбал, продав близько 30 тисяч акцій компанії на суму 25,6 млн доларів.

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Згідно з інформацією на сайті Комісії з цінних паперів і бірж США, серія з семи угод відбулася 10 лютого. Середня вартість акції під час продажу склала 852,12 долара.

Кімбал Маск є членом ради директорів Tesla Inc. Тепер він володіє 599 740 акціями компанії, вартість яких оцінюється приблизно в 482,62 млн доларів.

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Він вже не вперше позбавляється від акцій компаній свого брата. У вересні минулого року Кімбал Маск також продав 20 375 акцій Tesla (але пізніше їх і викупив), а в червні 2019 року – він продав 64 285 акцій.

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Він також входить до ради директорів космічної компанії свого брата SpaceX, а також є ресторатором – йому належить американська мережа кафе і бістро The Kitchen.

Нагадаємо, що раніше цього ж тижня стало відомо, що Tesla інвестувала 1,5 млрд доларів в біткоїни, що призвело до зростання ціни цієї криптовалюти і її нових рекордів вартості.

А минулого року компанія Tesla встановила новий рекорд продажів – в 2020-му купили 499 550 електрокарів цієї марки, що на 36% більше, ніж роком раніше.

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