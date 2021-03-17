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Автозалет на 71 400 гривен. Максимальное взыскание выписали в первый же час действия новых штрафов

17 марта, 17:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Наказание для водителя из Львова еще должен подтвердить суд

В первый час действия новых штрафов за нарушения ПДД жителю Львова выписали наказание на 71 400 тыс. гривен. Полицейские остановили автомобиль мужчины сразу после полуночи, сообщают новости "Сегодня".

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После проверки оказалось, что водитель пьян. Более того, он не впервые сел за руль в нетрезвом состоянии – за такое нарушение его уже лишили прав.

Максимальный штраф за пьяное вождение – 51 000 грн с конфискацией автомобиля.

Читайте также: В прошлом году в Украине на пьяной езде попались почти 130 тысяч водителей

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Еще 20,4 тыс. гривен – штраф за то, что он сел за руль без права управления.

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Наказание должен подтвердить суд.

Видео: Сегодня

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что в прошлом году в Украине в ДТП погибли более 3,5 тысячи человек.

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штрафы ПДД наказание нарушение Нарушения ПДД пьяное вождение

Источник: Сегодня

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