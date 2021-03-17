Покарання для водія зі Львова ще має підтвердити суд

У першу годину дії нових штрафів за порушення ПДР жителю Львова виписали покарання на 71 400 тис. гривень. Поліцейські зупинили автомобіль чоловіки відразу після півночі, повідомляють новини "Сьогодні".

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Після перевірки виявилося, що водій п'яний. Більш того, він не вперше сів за кермо у нетверезому стані – за таке порушення його вже позбавили прав.

Максимальний штраф за п'яне водіння – 51 000 грн з конфіскацією автомобіля.

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Ще 20,4 тис. гривень – штраф за те, що він сів за кермо без права керування.

В тренді Автозаліт на 71 400 гривень. Максимальне стягнення виписали в першу ж годину дії нових штрафів

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Покарання має підтвердити суд.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляв, що минулого року в Україні в ДТП загинули понад 3,5 тисячі людей.

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