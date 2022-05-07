Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арешт Шарія ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини транспорту

В Україні до 11 травня ходитиме один евакуаційний потяг: звідки можна виїхати

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 07:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" детально розповість, до якого міста України можна евакуюватися потягом
Українців евакуювали у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
Українців евакуювали у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 по 11 травня курсуватиме один маршрут. Українці можуть виїхати у безпечне місце з комфортом.

Про це повідомили на сайті "Укрзалізниці".

Реклама

Так, до 11 травня "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

Евакуація з "Азовсталі"

Медик з "Азовсталі" звернувся до Туреччини з проханням про допомогу з евакуацією людей. Він розповів, що люди помирають через нестачу медикаментів.

"Тепер надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". До війни ніколи не бачив смерті. Працював на швидкій допомозі, завжди чим міг допомагав людям. Але тут мені боляче дивитися, як люди помирають на руках просто через нестачу антибіотиків", – сказав медик.

Він розповів, що завод постійно обстрілюють.

Реклама

"Нас постійно обстрілюють із повітря, моря та землі. Благаю вас провести процедуру виведення всіх людей, зокрема й військових, із території "Азовсталі". Зупиніть цей кошмар", – попросив медик.

Також він наголосив, що Туреччина та Україна завжди підтримували тісні зв'язки.

"Ви й ваша країна маєте велику вагу в політиці нашого регіону. Ми не знаємо, кому вже писати й до кого звертатися. Тому звертаюсь до вас. Я вірю щиро в те, що всевишній не залишить наші благі справи і ви допоможете нам", – додав медик.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив ООН про евакуацію поранених із "Азовсталі".

Додамо, що "Укрзалізниця" відновлює рух приміських поїздів з Києва у бік Бородянки — вони не ходили з 5 березня через підрив шляхів окупантами, а в середині березня було зруйновано залізничний міст через річку Ірпінь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,86 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

35776.6

Dogecoin (DOGE)

0.13

Ethereum (ETH)

2659.74

Litecoin (LTC)

95.52

Ripple (XRP)

0.59

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
36,59
36,09
40,65
31,37
37,84
36,04
42,63
32,31
39,56
37,68
42,53
31,98
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
32,84
-
-
-
33,59
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,04
40,65
31,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти