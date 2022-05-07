В Украине до 11 мая будет ходить один эвакуационный поезд: откуда можно уехать

Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какой город Украины можно эвакуироваться поездом

Украинцев эвакуируют в безопасные места. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут. Украинцы могут уехать в безопасное место с комфортом.

Об этом сообщили на сайте "Укрзализныци".

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Так, до 11 мая "Укрзализныця" назначила один эвакуационный поезд:

16:30 — 234/233 Покровск — Днепр — Львов

Эвакуация из "Азовстали"

Медик из "Азовстали" обратился к Турции с просьбой о помощи с эвакуацией людей. Он рассказал, что люди умирают из-за нехватки медикаментов.

"Сейчас оказываю медицинскую помощь раненым на "Азовстали". До войны никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи, всегда чем мог помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков", — сказал медик.

Он рассказал, что завод постоянно обстреливается.

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"Нас постоянно обстреливают из воздуха, моря и земли. Умоляю вас провести процедуру вывода всех людей, в том числе военных, с территории "Азовстали". Остановите этот кошмар", – попросил медик.

Также он подчеркнул, что Турция и Украина всегда поддерживали тесные связи.

"Вы и ваша страна имеете большой вес в политике нашего региона. Мы не знаем, кому уже писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам. Я верю искренне в то, что всевышний не оставит наши благие дела и вы поможете нам", – добавил медик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил ООН об эвакуации раненых из "Азовстали".

Добавим, что "Укрзализныця" восстанавливает движение пригородных поездов из Киева в сторону Бородянки — они не ходили с 5 марта из-за подрыва путей оккупантами, а в середине марта был разрушен железнодорожный мост через реку Ирпень.