У "червоних зонах" карантину заборонили потяги, автобуси та метро: як ходитиме транспорт

В Україні забороняються пасажирські залізничні перевезення в областях, що потрапляють до "червоної зони" під час адаптивного карантину, який введений з 24 лютого. Також заборонені автомобільні перевезення, за винятком маршрутних таксі не більше ніж з 5 пасажирами.

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Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 24 лютого. Рішення набуває чинності за тиждень.

Заборона не стосується транзитних потягів і автобусів – за умови, що вони не зупинятимуться для висадки та посадки пасажирів.

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Особистий легковий і службовий транспорт дозволяється, якщо в ньому дотримуватиметься соціальна дистанція.

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На авіаційні перевезення рішення не впливає.

Всередині міст "червоної зони" не працюватиме електротранспорт і метро.

Нагадаємо, зараз у "червоній зоні" перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області. У "помаранчевій" – Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська. Зонування переглядатимуть кожні два тижні.

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