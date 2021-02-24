У "червоних зонах" карантину заборонили потяги, автобуси та метро: як ходитиме транспорт

В Україні забороняються пасажирські залізничні перевезення в областях, що потрапляють до "червоної зони" під час адаптивного карантину, який введений з 24 лютого. Також заборонені автомобільні перевезення, за винятком маршрутних таксі не більше ніж з 5 пасажирами.
Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні 24 лютого. Рішення набуває чинності за тиждень.
Заборона не стосується транзитних потягів і автобусів – за умови, що вони не зупинятимуться для висадки та посадки пасажирів.
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Особистий легковий і службовий транспорт дозволяється, якщо в ньому дотримуватиметься соціальна дистанція.
На авіаційні перевезення рішення не впливає.
Всередині міст "червоної зони" не працюватиме електротранспорт і метро.
Нагадаємо, зараз у "червоній зоні" перебувають Івано-Франківська та Чернівецька області. У "помаранчевій" – Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська. Зонування переглядатимуть кожні два тижні.
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