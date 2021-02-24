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В красных зонах карантина запретили поезда, автобусы и метро: как будет ходить транспорт

24 февраля, 15:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Авиационное сообщение будет работать по прежним правилам

В Украине запрещаются пассажирские ж/д перевозки в областях, которые попадут в красную зону во время адаптивного карантина, который заработал с 24 февраля. Также запрещены автомобильные перевозки, за исключением маршрутных такси не более чем с 5 пассажирами.

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Такое решение принял Кабинет министров на заседании 24 февраля. Решение вступает в силу через неделю.

Запрет не касается транзитных поездов и автобусов – при условии, что они не будут останавливаться для высадки и посадки пассажиров.

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Личный легковой и служебный транспорт разрешается, если в нем будет соблюдаться социальная дистанция.

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На авиационные перевозки решение не влияет.

Внутри городов красной зоны не будет работать электротранспорт и метро.

Напомним, сейчас в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Черновицкая области. В оранжевой – Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская. Зонирование будут пересматривать каждые две недели.

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транспорт метро поезда авиа перевозки электротранспорт автобусы Кабинет министров

Источник: Сегодня

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