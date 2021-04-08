У Києві з'явився бізнес на спецперепустках: скільки коштують липові документи

Якщо в транспорті зловлять з підробкою, буде штраф

Проблеми з видачею спецперепусток у Києві призвели до транспортного колапсу. Цим скористалися заповзятливі ділки – невеликі компанії друкують підроблені перепустки і продають їх за ціною від 100 гривень.

Реклама

Виготовляють підробки здебільшого друкарні. Виявилося, що навіть друк на звороті для них не проблема, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Георгій Маринов.

"Немає відбою від охочих надрукувати спецперепустку. З початку тижня ми надрукували близько ста перепусток. Головне – це картон потрібної якості, щоб як в оригіналі", – розповів підприємець Олександр, спеціаліст з друку.

Читайте також: У Києві є транспорт, де не потрібен спецпропуск (фото, відео)

Ми провели експеримент: купили підроблену перепустку і показали її перехожим на вулицях. Ніхто з опитаних так і не відрізнив підробку від справжнього документа. А все тому, що на офіційних перепустках немає жодного захисного елементу. У профільному департаменті міської влади нам не пояснили, чому так вийшло.

Відео: Сьогодні

Фахівці, втім, радять все одно не спокушатися.

"Якщо вам пропонують купити перепустку – це або підробка, або хтось спекулює на цьому. Не можна купувати, тому що це адміністративне порушення, за яке ви отримаєте штраф", – попередив експерт з безпеки Руслан Болгов.

Реклама

До речі, жителі столиці вже знайшли способи дістатися на роботу без спецперепусток і не порушуючи закону.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама