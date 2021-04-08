В Киеве появился бизнес на спецпропусках: сколько стоят липовые документы

Если в транспорте поймают с подделкой, будет штраф

Проблемы с выдачей спецпропусков в Киеве привели к транспортному коллапсу. Этим не преминули воспользоваться предприимчивые дельцы – небольшие компании печатают поддельные пропуска и продают их по цене от 100 гривен.

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Занимаются изготовлением подделок в основном типографии. Оказалось, что даже печать на обороте для них не проблема, выяснил корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов.

"Нет отбоя от желающих напечатать спецпропуск. С начала недели мы напечатали около ста пропусков. Главное – это картон нужного качества, чтобы как в оригинале", – рассказал предприниматель Александр, который занимается печатью.

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Мы провели эксперимент: купили поддельный пропуск и показали его прохожим на улицах. Никто из опрошенных так и не отличил подделку от настоящего документа. А все потому, что на официальных пропусках нет ни одного защитного элемента. В профильном департаменте городской власти нам не объяснили, почему так вышло.

Видео: Сегодня

Специалисты, впрочем, советуют все равно не соблазняться покупкой пропусков.

"Если вам предлагают купить пропуск – это или подделка, или кто-то спекулирует на этом. Нельзя покупать, потому что это административное нарушение, за которое вы получите штраф", – предупредил эксперт по безопасности Руслан Болгов.

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К слову, жители столицы уже нашли способы добраться на работу без спецпропусков и не нарушая закона.

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