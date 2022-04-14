"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 14 квітня

Для українців запустили евакуаційні потяги/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 14 квітня. Сьогодні вирушать 9 потягів.
Інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
Як курсуватимуть евакуаційні потяги?
Покровськ
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- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
Львів
- 23:50 – 274/273 Львів – Полтава Півд.
Одеса
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
Слов’янськ
- 17:00 – 274/273 Слов’янськ – Львів
Харків
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас. – Ужгород
Інші
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро
Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів
Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.
Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.