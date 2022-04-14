"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 14 апреля

Для украинцев запустили эвакуационные поезда/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля. Сегодня отправятся 9 поездов.
Информация появилась на сайте "Укрзализныци".
Как будут курсировать эвакуационные поезда?
Покровск
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- 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп
Львов
- 23:50 – 274/273 Львов – Полтава Юж.
Одесса
- 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород
Славянск
- 17:00 – 274/273 Славянск – Львов
Харьков
- 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород
Другие
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
- 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
- 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
- 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр
Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов
Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара путеводителем в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.
Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.