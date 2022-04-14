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"Укрзализныця" назначила эвакуационные поезда на 14 апреля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 апреля, 03:55
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Сайт "Сегодня" подробно расскажет, в какие города Украины можно эвакуироваться поездом
Для украинцев запустили эвакуационные поезда/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"
Для украинцев запустили эвакуационные поезда/Фото: "Укрзализныця", коллаж: "Сегодня"

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные рейсы на 14 апреля. Сегодня отправятся 9 поездов.

Информация появилась на сайте "Укрзализныци".

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Как будут курсировать эвакуационные поезда?

Покровск

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Чоп

Львов

  • 23:50 – 274/273 Львов – Полтава Юж.

Одесса

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  • 22:32 – 238/237 Одесса-Главная – Ужгород

Славянск

  • 17:00 – 274/273 Славянск – Львов

Харьков

  • 11:30 – 229/230 Харьков-Пас. – Ужгород

Другие

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  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харьков-Пас.
  • 11:30 – 219/220 Запорожье-1 – Львов
  • 14:00 – 5501 Новозолотаревка – Лозовая
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Днепр

Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара путеводителем в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

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