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"Укрзалізниця" евакуює у безпечні місця – рейси на 16 квітня

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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16 квітня, 02:29
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Українці можуть евакуюватись у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці можуть евакуюватись у безпечні місця. Фото: колаж "Сьогодні"

"Укрзалізниця" призначила додаткові евакуаційні рейси на 16 квітня. Сьогодні вирушать 7 потягів.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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Як курсуватимуть евакуаційні потяги?

  • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
  • 11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород
  • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород
  • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів
  • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1
  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп
  • 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро

Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних потягів

Відновлено рух трьох евакуаційних потягів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Потяги вже перебувають на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

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