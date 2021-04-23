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Українцям стане простіше купити квитки на поїзд до Білорусі

23 квітня, 11:56

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нова система запрацює після відновлення залізничного сполучення між країнами

Квитки на поїзди з України в Білорусь і назад можна буде купити онлайн. Для цього "Укрзалізниця" і Білоруська залізниця домовилися про організацію електронної реєстрації пасажирів. Оновлена система запрацює після того, як буде відновлено міжнародне залізничне сполучення. Зараз воно обмежене через карантин.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Рішення підтримало правління АТ "Укрзалізниця", на черзі – прийняття рішення білоруськими колегами. Після підписання угоди пасажири будуть здійснювати поїздки в повідомленні з Республікою Білорусь за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси" , – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні травневих свят та Великодня, коли в Україні будуть довгі вихідні, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди.

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Нагадаємо, з 11 квітня, "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів в Закарпатську область, а з 22 квітня – курсування поїздів у Чернівецькій області.

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