Українцям стане простіше купити квитки на поїзд до Білорусі

Квитки на поїзди з України в Білорусь і назад можна буде купити онлайн. Для цього "Укрзалізниця" і Білоруська залізниця домовилися про організацію електронної реєстрації пасажирів. Оновлена система запрацює після того, як буде відновлено міжнародне залізничне сполучення. Зараз воно обмежене через карантин.

Реклама

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Рішення підтримало правління АТ "Укрзалізниця", на черзі – прийняття рішення білоруськими колегами. Після підписання угоди пасажири будуть здійснювати поїздки в повідомленні з Республікою Білорусь за електронними проїзними документами без звернення до квиткової каси" , – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні травневих свят та Великодня, коли в Україні будуть довгі вихідні, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, з 11 квітня, "Укрзалізниця" відновила повноцінне курсування поїздів в Закарпатську область, а з 22 квітня – курсування поїздів у Чернівецькій області.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама